Dungarpur: फॉर्च्यूनर कार का अचानक निकला टायर, फिर जो हुआ...

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के पास एक ढाबे पर शराब पीने के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक पर लट्ठ से हमला कर कार लेकर फरार हो गए.

कार लेकर तीनों युवक डूंगरपुर सदर थाने पहुंच गए. इस दौरान रास्ते में फॉर्च्यूनर कार का टायर भी निकल गया. बावजूद वह डिश पर ही कार दौड़ाता रहा, जिससे चिंगारिया निकलती रही. वहीं, दूसरे गुट के लोग गाड़ियों से उसका पीछा करते रहे. घटना को लेकर घायल युवक की ओर से सदर थाने में रिपोर्ट दी गई है.

घायल विजयपाल मीणा निवासी बोरी ने रिपोर्ट में बताया कि वह अपने दोस्त के साथ खाना खाने ढाबे पर गया था. इस दौरान एक गुजरात नंबर की कार में 3 युवक आए, वे शराब के नशे में थे. इसमें एक जयंती कलाल निवासी माथुगामडा ओर दूसरा मनीष मेहरा बताया, वही तीसरे का नाम नहीं पता है.

तीनो उससे झगड़ा करते हुए गाली-गलौज करने लगे. वहीं, एक युवक ने उस पर लट्ठ से हमला कर दिया, जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट लगी और लहूलुहान हो गया. घटना के बाद गांव के लोग भी इकट्ठे हो गए. वहीं, मामला बढ़ने पर तीनो युवक कार में सवार होकर डूंगरपुर की तरफ भागे.

कुछ लोगों ने कार को रोकने पथराव भी किया. वहीं, कुछ लोग गाड़ियों से कार का पीछा करने लगे. फॉर्च्यूनर कार को दौड़ाते समय सती रामपुर के पास आगे के लेफ्ट साइड का टायर निकल गया और कार डिश पर ही दौड़ाने लगा. डिश पर एक तरफ झुकी हुई कार तेज रफ्तार दौड़ने से चिंगारिया निकलने लगी. वहीं, शहर में भगवान परशुरामजी चौराहा से अंदर कार आते ही लोग भी अचंभित हो गए.

शहर में भीड़भाड़ ओर ट्रैफिक के बीच ही कार दौड़ते हुए सदर थाने पहुंचकर कार रोक ली. डिश पर दौड़ती कार आकर रुकते देख एक बार पुलिस भी चौंक गई. वहीं, पुलिस ने कार सवार तीनों युवकों को डिटेन किया है. फिलहाल पुलिस अब मामले में जांच कर रही है.

