Dungarpur: बेटी की शादी के एक दिन पहले हुई मां की मौत, शहनाई बजने की जगह घर में गूंज उठी रोने की चीखें

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में पालवड़ा के पास देवर की बाइक के पीछे बैठी भाभी की नीचे गिरने से मौत हो गई. बेटी की शादी के एक दिन पहले ही मां की मौत से परिवार ने मातम पसर गया. देवर और भाभी दोनों ही शादी के कार्ड बांटने के बाद वापस घर लौट रहे थे.

13 फरवरी को है शादी

सदर थाना पुलिस के अनुसार धर्म नारायण मीणा निवासी कलावत फला आमली डूंगरी थाना ऋषभदेव उदयपुर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. इसमें बताया की उसकी बेटी की 13 फरवरी को शादी है. बुधवार को पत्नी काली देवी (50) ओर छोटा भाई कांतिलाल दोनों ही बाइक लेकर शादी के कार्ड बांटने डूंगरपुर के देवल गांव गए थे.

हाथ, पैर ओर सिर पर गंभीर चोटें

दोनों ही निमंत्रण पत्र देकर वापस बाइक से जा रहे थे. पालवड़ा स्कूल के पहले ही महिला काली देवी अचानक बाइक से नीचे गिर गई. महिला के हाथ, पैर ओर सिर पर गंभीर चोटें आई, उसे तुरंत डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए, जहा इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच के बाद काली देवी की मृत घोषित कर दिया. सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया.

जांच में जुटी पुलिस

वहीं, शादी की खुशियों के बीच मां की मौत से परिवार में मातम गया है. बेटी की शादी को लेकर परिवार में मेहमान आने शुरू हो गए थे लेकिन वही मेहमान अब मौत के आंसू बहा रहे हैं. वहीं, पति ने गफलत लापरवाही से बाइक चलाने से पत्नी के नीचे गिरने और मौत की रिपोर्ट दी है. आज गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

इधर, डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के नलवा फला धारिया में एक युवक ने घर में ही साड़ी से फांसी का फंदा लगा लिया. पत्नी बकरियां चराकर वापस घर लौटी तो पति को फंदे पर लटका देखकर उसके होश उड़ गए. सूचना पर मजदूरी करने गए ससुर भी आ गए. पिता ने बेटे के मानसिक अवसाद में चलने की वजह से सुसाइड करना बताया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

नलवा फला निवासी नानूराम मनात ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया की कल बुधवार को वह मजदूरी के लिए डूंगरपुर शहर की ओर गया था. बेटा राजकुमार मनात (24) घर पर अकेला था जबकि उसकी पत्नी मुन्ना देवी दोपहर के समय बकरियां चराने के लिए गई. शाम के समय उसकी पत्नी बकरियां लेकर वापस घर आई तो देखा पति राजकुमार घर में ही लकड़ी के पाट से साड़ी का फांसी का फंदा लगाकर लटका हुआ था.

पति को देखकर उसके होश उड़ गए और जोर-जोर से रोने लगी. उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए. मजदूरी करने गए पिता की घटना के बारे में बताया तो वे भी काम से आ गए. सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को फंदे से नीचे उतारा. इसके बाद डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

