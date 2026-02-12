Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Dungarpur: बेटी की शादी के एक दिन पहले हुई मां की मौत, शहनाई बजने की जगह घर में गूंज उठी रोने की चीखें

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में बेटी की शादी के एक दिन पहले ही मां की मौत हो गई. ऐसे में शादी की खुशियां मातम में बदल गई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Feb 12, 2026, 03:08 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 03:08 PM IST

Trending Photos

मां को कुत्तों ने मार डाला, दर्जी परिवार ने बेटी की तरह पाला हिरण का अनाथ बच्चा, विदाई में लगे रोने
7 Photos
Jaisalmer news

मां को कुत्तों ने मार डाला, दर्जी परिवार ने बेटी की तरह पाला हिरण का अनाथ बच्चा, विदाई में लगे रोने

Rajasthan Crime News: कौन है किटाणु-जीवाणु, जिन्होंने जयपुर में घिनौनी हरकत को दिया अंजाम, आदमियों से ही बनाए गंदे संबंध, पढ़ें पूरी कहानी
7 Photos
crime files

Rajasthan Crime News: कौन है किटाणु-जीवाणु, जिन्होंने जयपुर में घिनौनी हरकत को दिया अंजाम, आदमियों से ही बनाए गंदे संबंध, पढ़ें पूरी कहानी

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बादल छाने के साथ हो सकती है बारिश!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, बादल छाने के साथ हो सकती है बारिश!

500 किलो गोल्ड की लूट, राजसमंद से 3KG सोने के साथ 18 लाख कैश, मास्टरमाइंड गैंगस्टर सुबोध सिंह का गिरफ्तार
6 Photos
crime news

500 किलो गोल्ड की लूट, राजसमंद से 3KG सोने के साथ 18 लाख कैश, मास्टरमाइंड गैंगस्टर सुबोध सिंह का गिरफ्तार

Dungarpur: बेटी की शादी के एक दिन पहले हुई मां की मौत, शहनाई बजने की जगह घर में गूंज उठी रोने की चीखें

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र में पालवड़ा के पास देवर की बाइक के पीछे बैठी भाभी की नीचे गिरने से मौत हो गई. बेटी की शादी के एक दिन पहले ही मां की मौत से परिवार ने मातम पसर गया. देवर और भाभी दोनों ही शादी के कार्ड बांटने के बाद वापस घर लौट रहे थे.

13 फरवरी को है शादी

सदर थाना पुलिस के अनुसार धर्म नारायण मीणा निवासी कलावत फला आमली डूंगरी थाना ऋषभदेव उदयपुर की ओर से रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है. इसमें बताया की उसकी बेटी की 13 फरवरी को शादी है. बुधवार को पत्नी काली देवी (50) ओर छोटा भाई कांतिलाल दोनों ही बाइक लेकर शादी के कार्ड बांटने डूंगरपुर के देवल गांव गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हाथ, पैर ओर सिर पर गंभीर चोटें

दोनों ही निमंत्रण पत्र देकर वापस बाइक से जा रहे थे. पालवड़ा स्कूल के पहले ही महिला काली देवी अचानक बाइक से नीचे गिर गई. महिला के हाथ, पैर ओर सिर पर गंभीर चोटें आई, उसे तुरंत डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए, जहा इमरजेंसी में डॉक्टर ने जांच के बाद काली देवी की मृत घोषित कर दिया. सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया.

जांच में जुटी पुलिस

वहीं, शादी की खुशियों के बीच मां की मौत से परिवार में मातम गया है. बेटी की शादी को लेकर परिवार में मेहमान आने शुरू हो गए थे लेकिन वही मेहमान अब मौत के आंसू बहा रहे हैं. वहीं, पति ने गफलत लापरवाही से बाइक चलाने से पत्नी के नीचे गिरने और मौत की रिपोर्ट दी है. आज गुरुवार को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

इधर, डूंगरपुर जिले में सदर थाना क्षेत्र के नलवा फला धारिया में एक युवक ने घर में ही साड़ी से फांसी का फंदा लगा लिया. पत्नी बकरियां चराकर वापस घर लौटी तो पति को फंदे पर लटका देखकर उसके होश उड़ गए. सूचना पर मजदूरी करने गए ससुर भी आ गए. पिता ने बेटे के मानसिक अवसाद में चलने की वजह से सुसाइड करना बताया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

नलवा फला निवासी नानूराम मनात ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया की कल बुधवार को वह मजदूरी के लिए डूंगरपुर शहर की ओर गया था. बेटा राजकुमार मनात (24) घर पर अकेला था जबकि उसकी पत्नी मुन्ना देवी दोपहर के समय बकरियां चराने के लिए गई. शाम के समय उसकी पत्नी बकरियां लेकर वापस घर आई तो देखा पति राजकुमार घर में ही लकड़ी के पाट से साड़ी का फांसी का फंदा लगाकर लटका हुआ था.

पति को देखकर उसके होश उड़ गए और जोर-जोर से रोने लगी. उसकी आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर आए. मजदूरी करने गए पिता की घटना के बारे में बताया तो वे भी काम से आ गए. सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को फंदे से नीचे उतारा. इसके बाद डूंगरपुर अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया, जहां पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. वहीं, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है. फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news