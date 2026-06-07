/Dungarpur News: तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पुलिया से टकराई, हादसे में एक युवक की मौत

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 48 पर शेरावाडा गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक बाइक के अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा जाने के कारण उस पर सवार एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है.

डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाने के एएसआई कैलाश चंद्र कलासुआ ने बताया कि भगौरा फला जेलाणा निवासी सोमा भगोरा ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि उसका 25 वर्षीय बेटा विनेश और उसका भतीजा सोहन भगौरा अपनी बाइक पर सवार होकर घर से खैरवाड़ा जाने के लिए निकले थे.

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बाइक सोहन चला रहा था, जबकि विनेश पीछे बैठा हुआ था. सोहन मोटरसाइकिल को तेज गति और लापरवाही से चला रहा था. इसी दौरान NH-48 पर अहमदाबाद से उदयपुर जाने वाले रोड पर शेरावाड़ा गांव के पास मोड़ पर बाइक अनियंत्रित होकर पुलिया से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मोटरसाइकिल के पीछे बैठा विनेश उछलकर नीचे गिर गया, जिससे उसके शरीर और सिर पर गंभीर व गंभीर प्रकृति की चोटें आईं.

हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे हाईवे मोबाइल वाहन की मदद से घायल विनेश को तुरंत सरकारी अस्पताल शिशोद ले जाया गया. शिशोद अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद विनेश की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल डूंगरपुर के लिए रेफर कर दिया.

जिला अस्पताल में इलाज के दौरान आज विनेश की मौत हो गई. पुलिस ने जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है. वहीं, मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



वहीं, झालावाड़ जिले के सीमावर्ती रामगंजमंडी के रोशली इलाके में ट्रैक्टर से गिरकर 55 वर्षीय मजदूर की मौत हो गई. पुलिस ने आज रविवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है. रामगंजमंडी थाना पुलिस के अनुसार रोशली निवासी प्रधान गुर्जर अपने पुत्र सांवरा के साथ मजदूरी करने जा रहे थे. सांवरा ट्रैक्टर चला रहा था और रामफूल आगे बैठा था.

अचानक एक गड्ढे में ट्रैक्टर जोरदार तरीके से उछला, जिससे रामफूल गुर्जर असंतुलित होकर नीचे गिर गए और ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दब जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए. परिजन उन्हें तुरंत उपचार के लिए झालावाड़ जिला अस्पताल लाए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

