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कम उम्र में ही छिड़ने वाली थी ब्याह की शहनाई, पर एक कॉल ने बदल दी दूल्हे की तकदीर

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले में बाल अधिकारिता विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन की तत्परता से कुआ थाना क्षेत्र के डूंगरसारण गाँव में होने जा रहे एक बाल विवाह समय रहते रुकवा दिया गया. प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर दुल्हे के दस्तावेजों की जांच की और नाबालिग निकलने पर विवाह रुकवाकर माता-पिता को पाबंद किया गया.

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 29, 2026, 03:49 PM|Updated: May 29, 2026, 03:52 PM
कम उम्र में ही छिड़ने वाली थी ब्याह की शहनाई, पर एक कॉल ने बदल दी दूल्हे की तकदीर
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News : डूंगरपुर जिले के बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक डॉ. कल्पित शर्मा ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को सूचना मिली थी कि डूंगरसारण गांव में एक बालक का बाल विवाह करवाया जा रहा है. सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक मेहुल शर्मा ने तुरंत इसकी जानकारी जिला प्रशासन और कुआ पुलिस थाना को दी.

वक्त रहते पहुंची चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस की टीम

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सूचना पर तहसील चिखली, कुआ पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की एक संयुक्त टीम तुरंत दुल्हे के घर पहुंची. जब टीम ने मौके पर जाकर जांच की तो पाया कि वास्तव में विवाह की तैयारियां चल रही थीं और बारात जाने वाली थी . टीम ने दुल्हे के आयु संबंधी दस्तावेजों की जांच करने पर उसकी वास्तविक उम्र 20 वर्ष 2 माह पाई गई.

कम उम्र का था दूल्हा रोकी गयी शादी

कानूनन विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होना अनिवार्य है. उम्र कम पाए जाने पर टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर ही विवाह को रुकवा दिया. कार्रवाई के दौरान तहसील चिखली के अधिकारियों द्वारा बालक के माता-पिता को कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई और भविष्य में उम्र पूरी होने से पहले विवाह न करने के लिए पाबंद किया गया.

आपको बता दें कि बाल विवाह ना सिर्फ एक कानूनी अपराध है , बल्कि ये बच्चों के सुनहरे भविष्य और उनके मूलभूत अधिकारों का भी हनन है. जब हम किसी बच्चे का विवाह कम उम्र में करतेहैं तो हम उससे उसका बचपन, शिक्षा और मानसिक परिपक्वता को छीन लेते हैं. जो उसे जीवन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है. ये कुरीति गरीबी, अज्ञानता और सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं को जन्म देती है, जिससे ना सिर्फ एक परिवार बल्कि पूरा समाज और आने वाली पीढ़िया तक प्रभावित होती हैं. इसलिए जरूरी है कि बाल विवाब जैसी कुप्रथा को जड़ से मिटाएं और बच्चे को बिना किसी बाधा के अपनी प्रतिभा को निखारने और अपने सपनों को साकार करने का पूरा मौका दें.

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