Published:Mar 10, 2026, 03:46 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 03:46 PM IST

Dungarpur: सज चुका था मंडप, प्रशासन ने रुकवाया 12 साल की मासूम का बाल विवाह, लौटाई बारात

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के दोवड़ा तहसील क्षेत्र के पुनाली ग्राम पंचायत में प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन की सजगता से एक मासूम का जीवन बर्बाद होने से बच गया. मंगलवार को विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक 12 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रुकवाकर उसे संरक्षण प्रदान किया.

जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भावेश जैन ने बताया कि आज सुबह चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया कि दोवड़ा तहसील के पुनाली ग्राम पंचायत के दर्जी मोहल्ला (वार्ड नं. 3) में एक नाबालिग बालिका का विवाह करवाया जा रहा है.

पुलिस को किया सूचित
सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन समन्वयक मेहुल शर्मा ने जिला प्रशासन और पुलिस को सूचित किया. तहसीलदार दोवड़ा, पुलिस बल और सृष्टि सेवा समिति की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची, जब बालिका के दस्तावेजों की जांच की गई, तो उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष 8 माह पाई गई.

विवाह की रस्मों को रुकवाया
प्रशासन ने तुरंत विवाह की रस्मों को रुकवाया और बारात को लौटा दिया गया. कार्रवाई के दौरान तहसीलदार द्वारा बालिका के परिवार को भविष्य में बाल विवाह न करने हेतु कड़े निर्देश देते हुए पाबंद किया गया.

बालिका गृह में अस्थायी आश्रय
बालिका को अग्रिम सहायता और काउंसलिंग के लिए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष भावेश जैन व सदस्यों के समक्ष पेश किया गया. समिति के निर्णय के बाद बालिका को मुस्कान संस्थान के बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिया गया है.

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006
भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 (PCMA) के मुताबिक, लड़की की आयु 18 वर्ष से कम और लड़के की 21 वर्ष से कम होना बाल विवाह है. यह एक दंडनीय अपराध है, जिसमें 2 साल तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. ऐसी शादी को बाल पक्ष की इच्छा पर रद्द भी किया जा सकता है.
