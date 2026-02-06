Zee Rajasthan
Dungarpur News : जहां पढ़ाई होनी थी वहां बना दिया गोदाम, दीवारों और छत से रिसता है पानी

Dungarpur News : डूंगरपुर में कृषि लैब भवन में जहां पढ़ाई होनी थी वहां गोदाम चल रहा है, 12 साल पहले बना ये भवन अब जर्जर तक हो चुका है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Feb 06, 2026, 12:00 PM IST | Updated: Feb 06, 2026, 12:00 PM IST

Dungarpur News : डूंगरपुर शहर के राजकीय महारावल स्कूल के पीछे कृषि विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल पढ़ाई के लिए बनाया गया कृषि प्रयोगशाला भवन 12 साल में ही खस्ताहाल हो गया है और कबाड़ गोदाम के रूप में काम लिया जा रहा है। दीवारों और छत से पानी रिसता है, छत से मलबा गिरता है। ऐसे में हादसा होने की आशंका बनी रहती है। प्रैक्टिकल के नाम पर विद्यार्थियों को स्कूल में ही पढ़ाया जा रहा है।

करीब 40 लाख की लागत से निर्माण, लेकिन दीवारों पर दरार

वर्ष 2013 में विधायक मद से 39.50 लाख रुपए की लागत से स्कूल के पीछे लाइब्रेरी के पास नई कृषि प्रयोगशाला का निर्माण कराया गया. इसमें आधुनिक कृषि उपकरणों के साथ विशेष सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई. लेकिन निर्माण के कुछ समय बाद ही भवन में पानी के भराव की समस्या शुरू हो गई. इससे नींव कमजोर हो गई और दीवारों में दरारें आ गई.अब स्थिति यह है कि प्रयोगशाला में बच्चों को प्रैक्टिकल कराना जोखिम भरा हो गया है.ऐसे में उन्हें कक्षा कक्षों में ही पढ़ाया जा रहा है.

प्रधानाचार्य के मुताबिक भवन खस्ताहाल नहीं है

स्कूल में कृषि विषय में कुल 220 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं. इनमें कक्षा 11 में 108 और कक्षा 12 में 112 विद्यार्थी हैं. महारावल स्कूल में कृषि विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों को पहले इसी प्रयोगशाला में प्रैक्टिकल कराया जाता था. बाद में भवन की हालत खराब हो गई और यह कृषि प्रयोगशाला भवन प्रैक्टिकल कार्य के बजाय केवल गोदाम के रूप में उपयोग में लिया जा रहा है. हालाकि इस बारे में जब महारावल स्कूल के प्रधानाचार्य हरीशचंद्र रोत से पूछा गया तो प्रधानाचार्य हकीकत छिपाते नजर आये और खस्ताहाल होने की बात को ही नकार दिया जबकि भवन के हालात उसके खस्ताहाल होने के प्रमाण दे रहे है .

