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5 महीने से नहीं मिली सैलरी, 4,172 आंगनबाड़ीकर्मी कैसे चलाए अपना घर ?

डूंगरपुर में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 साल तक के बच्चों की जिम्मेदारी संभालने वाली 4,172 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं पिछले पांच महीने से आर्थिक संकट से जूझ रही हैं. महिला एवं बाल विकास विभाग के इन कर्मियों को केंद्र सरकार के हिस्से का मानदेय नहीं मिला है. मानदेय में देरी के चलते उनका घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ गया है. इधर विभागीय अधिकारी भुगतान में देरी का मुख्य कारण विभाग की नई ऑनलाइन प्रणाली और ''एमएमए स्पर्श पोर्टल'' पर मैनुअल एंट्री की व्यवस्था को बता रहे है.

Edited byAkhilesh kumar sharmaUpdated byPragati Pant
Published: Jul 01, 2026, 12:58 PM|Updated: Jul 01, 2026, 12:58 PM
5 महीने से नहीं मिली सैलरी, 4,172 आंगनबाड़ीकर्मी कैसे चलाए अपना घर ?
Image Credit: डूंगरपुर में 4,172 आंगनबाड़ीकर्मी बिना वेतन के कर रहे कामSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News : डूंगरपुर में 2 हजार 140 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं. इन केंद्रों पर 2 हजार 91 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 2 हजार 81 सहायिकाएं कार्यरत हैं. ये कार्मिक ना सिर्फ बच्चों के पोषण और टीकाकरण कार्यक्रमों को संचालित करती हैं, बल्कि पोषण ट्रैकर, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, सर्वे कार्य और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका निभाती हैं. इसके बावजूद उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिल पा रहा है.

मानदेय नहीं मिलने से आर्थिक संकट

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महिला एंव बाल विकास विभाग में काम कर रहे कार्मिकों को पिछले 5 महीने से केंद्र सरकार के हिस्से का मानदेय नहीं मिला है, जबकि राज्य सरकार का भी दो माह का भुगतान बकाया है. ऐसे में हजारों परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में लगभग 80% महिलाएं ऐसी हैं, जो विधवा, तलाकशुदा हैं या बेहद दयनीय स्थिति में जी रही हैं. कई बार कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन के जरिये शासन और प्रशासन तक मांग रखी जा चुकी है लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है.

सैलरी के लिए प्रदर्शन करते आंगनबाड़ी कार्यकर्ता
लक्ष्मी जैन संरक्षक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संघ डूंगरपुर
पंकज द्विवेदी उप निदेशक आईसीडीएस विभाग

एमएमए स्पर्श पोर्टल पर मैनुअल एंट्री से देरी

विभाग के मुताबिक इस बार भुगतान में देरी की बड़ी वजह विभाग की नई ऑनलाइन प्रणाली भी बनी है. पहले भुगतान संबंधी बिल ''राज पोषण पोर्टल'' से ''पे मैनेजर'' और ''एसएम पोर्टल'' पर भेजे जाते थे. लेकिन, अब ''एमएमए स्पर्श पोर्टल'' पर मैनुअल एंट्री की व्यवस्था लागू की गई है. इस बदलाव की वजह से कई परियोजनाओं की मैपिंग अब तक पूरी नहीं हो सकी है. जहां मैपिंग पूरी हो भी गई है, वहां भी तकनीकी समस्याओं के चलते जरूरी डेटा नहीं मिल पा रहा है. जिससे भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई है. हालांकि, विभाग का दावा है कि तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. प्रक्रिया पूरी होते ही भुगतान जारी कर दिया जाएगा.

दूसरों के बच्चों का कुपोषण दूर करने वाली महिलाएं खुद बेहाल

डिजिटलाइजेशन और व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने के नाम पर पोर्टल बदलना सरकार का अच्छा कदम हो सकता है, लेकिन इसकी ज़मीनी तैयारी न होने का खमियाजा उन गरीब महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, जो खुद दूसरों के बच्चों का कुपोषण दूर करती हैं. जब तक तकनीकी कमियों को दूर कर ''एमएमए स्पर्श पोर्टल'' को पूरी तरह एक्टिव नहीं किया जाता, तब तक इन कर्मियों को राहत मिलना मुश्किल है. प्रशासन को चाहिए कि वो इस मामले में संवेदनशीलता दिखाते हुए, कोई वैकल्पिक या अंतरिम रास्ता निकाले, ताकि इन परिवारों को इस गंभीर आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से तुरंत निजात मिल सके.

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