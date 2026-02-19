Zee Rajasthan
Dungarpur News: पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बांसवाड़ा दौरे के दौरान डूंगरपुर के आसपुर और साबला में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. संवाद के दौरान कार्यकर्ताओं ने वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली, विकास कार्यों के बजट और प्रशासनिक रवैये को लेकर नाराज़गी जताई. राजे ने सभी मुद्दों पर फीडबैक लिया और आगे बांसवाड़ा के लिए रवाना हो गईं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Feb 19, 2026, 02:30 PM IST | Updated:Feb 19, 2026, 02:30 PM IST

डूंगरपुर में वसुंधरा राजे के सामने छलका कार्यकर्ताओं का दर्द, कार्यकर्ताओं ने जताई सरकार के प्रति नाराजगी

Dungarpur News: भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बांसवाड़ा दौरे के दौरान डूंगरपुर जिले की सीमा आसपुर में प्रवेश करते ही पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. हालांकि इस स्वागत के बीच कार्यकर्ताओं का उत्साह जितना साफ दिखाई दिया, उतनी ही स्पष्ट वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर नाराज़गी भी सामने आई.

जैसे ही वसुंधरा राजे डूंगरपुर जिले के आसपुर और साबला क्षेत्र में पहुंचीं, वहां पहले से मौजूद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. पूर्व जिला अध्यक्ष वेलजी पाटीदार ने दुपट्टा ओढ़ाकर और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया. स्वागत कार्यक्रम के बाद राजे ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की.

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी समस्याएं और नाराज़गी उनके सामने रखी. संवाद के दौरान कई कार्यकर्ताओं का दर्द छलक पड़ा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में उनकी ही पार्टी की सरकार होने के बावजूद जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को कोई सहारा नहीं मिल रहा है. पिछले दो वर्षों से क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए बजट नहीं आने की बात भी उन्होंने उठाई.

जमीनी कार्यकर्ता भी असंतुष्ट महसूस कर रहे

कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि सरपंचों के अधिकार कम कर दिए गए हैं और प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों की बात सुनने को तैयार नहीं हैं. उनका कहना था कि वर्तमान सरकार की कार्यशैली से न केवल आम जनता बल्कि पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता भी असंतुष्ट महसूस कर रहे हैं.

वसुंधरा राजे ने कार्यकर्ताओं की बातों को गंभीरता से सुना और उनसे फीडबैक लिया. उन्होंने संवाद के दौरान किसी भी मुद्दे को नजरअंदाज नहीं किया और सभी को अपनी बात खुलकर रखने का अवसर दिया.

आसपुर और साबला में संवाद कार्यक्रम और स्वागत समारोह के बाद वसुंधरा राजे का काफिला बांसवाड़ा की ओर रवाना हो गया. इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय नेता और कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे.

इस दौरे ने एक ओर जहां पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह को दर्शाया, वहीं दूसरी ओर संगठन के भीतर मौजूद असंतोष को भी उजागर कर दिया. राजे के सामने उठाए गए मुद्दों ने क्षेत्रीय राजनीति में नई चर्चा को जन्म दे दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

