Dungarpur: लोन पास करवाने की एवज में ली 45 हजार की रिश्वत, बैंक मैनेजर और दलाल गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर एसीबी की टीम ने राजस्थान ग्रामीण बैंक मेताली के बैंक मैनेजर और दलाल को 45 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर एसीबी की टीम ने राजस्थान ग्रामीण बैंक मेताली के बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह व बैंक बीसी दलाल भूपेंद्र को 45 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण पास करवाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की थी. फिलहाल एसीबी की ओर से कार्रवाई चल रही है.
डूंगरपुर एसीबी चौकी के प्रभारी रतन सिंह राजपुरोहित ने बताया कि परिवादी की ओर से ए.सी.बी. चौकी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को सात अक्टूबर को एक शिकायत दी गई थी.
शिकायत में बताया गया था कि परिवादी व उसके भाई एवं मां के नाम से राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मेताली से कृषि भूमि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण लेने के लिए अलग-अलग कुल 11 लाख रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था. ऋण पास कराने के लिए परिवादी बैंक मैनेजर अभिमन्यु कुमार सिंह से मिला तो परिवादी को ऋण के 2 लाख रुपये दिये और 2 लाख रुपये बाकी रखे.
वहीं, ऋण पास करवाने पर 50 हजार रुपये की रिश्वत की डिमांड की, जिस पर एसीबी की ओर से शिकायत का सत्यापन करवाया. वहीं, सत्यापन की पुष्टि होने पर डूंगरपुर एसीबी की ओर से आज ट्रैप का जाल बिछाया गया.
बैंक मैनेजर अभिमन्यु ने रिश्वत की राशि बैंक बीसी भूपेंद्र परमार को देने के लिए कहा. इधर बैंक मैनेजर के कहने पर परिवादी के पास बैंक बीसी भूपेंद्र का फोन आया और सदर थाने के पास परिवादी ने जैसे ही दलाल को राशि दी तो एसीबी ने 45 हजार की रिश्वत लेते दलाल भूपेंद्र परमार को गिरफ्तार किया. फिर उसके बाद शाखा मैनेजर अभिमन्यु सिंह को भी गिरफ्तार किया है. एसीबी की ओर से फिलहाल कार्रवाई चल रही है.
