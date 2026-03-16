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क्यों सिकुड़ रही है आदिवासियों के प्रयाग बेणेश्वर धाम की जमीन ?

Dungarpur News : आदिवासियों के प्रयाग बेणेश्वर धाम को लेकर राजस्व विभाग के आंकड़ें हैरान करने वाले हैं. बेणेश्वर धाम की जमीन कम हो रही है. पिछले 8 सालों में 4.42 हेक्टेअर जमीन में कमी आ चुकी है.


 

pragati pant
Edited Bypragati pant
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 16, 2026, 10:23 AM IST | Updated:Mar 16, 2026, 10:23 AM IST

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क्यों सिकुड़ रही है आदिवासियों के प्रयाग बेणेश्वर धाम की जमीन ?

Dungarpur News : दक्षिणी राजस्थान में बेणेश्वर धाम को राजस्व रिकॉर्ड में गैर आबादी वाला गांव घोषित किया गया था, जो धौलपुरा पंचायत के अधीन आता है, यहां किसी का निजी आवास या मकान नहीं है, धार्मिक स्थल की पवित्रता बनी रहे और अतिक्रमण ना हो सके, इसलिए कोई पट्टे आवंटित नहीं होते. लेकिन राजस्व विभाग के आंकड़े चौंका रहे हैं.

कैसे सिकुड़ रहा है बेणेश्वर धाम का क्षेत्रफल ?

आंकड़ों के मुताबिक बेणेश्वर धाम की जमीन कम हो रही है. पिछले 8 सालों में 4.42 हेक्टेअर जमीन में कमी आ चुकी है. साल 2015-16 के सर्वे में टापू का कुल क्षेत्रफल 80.75 हेक्टेअर दर्ज था. वहीं साल 2024 में हुए सर्वें ये क्षेत्रफल घटाकर 76.33 हेक्टेअर बताया गया है.वजह सोम -माही और जाखम नदियों के तेज बहाव और जलस्तर बढ़ने से किनारे की मिट्टी कटकर बह रही है. जिससे यहां प्रस्तावित करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं.

क्या है बेणेश्वर धाम ?

बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर बेणेश्वर धाम आदिवासियों की आस्था का प्रतीक है. इसे आदिवासियों का प्रयाग कहा जाता है. ये धाम सोम-माही और जाखम नदियों के संगम पर है. जहां भगवान श्री राधाकृष्ण, ब्रह्मा, शिव, वाल्मिकी और हनुमान जी के मंदिर है.

बेणेश्वर धाम को लेकर कई मास्टर प्लान के काम अधूरे

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साल 2015-16 में राज्य सरकार ने बेणेश्वर धाम के कायाकल्प के लिए 255 करोड़ रुपए का मास्टर प्लान तैयार किया था. जिसके तहत राजस्थान धरोहर संरक्षण और प्रोन्नति प्राधिकरण और देवस्थान विभाग को विकास कार्य सौंपे गये थे. लेकिन कटाव को रोकने के लिए कोई ठोस इंतजाम अभी तक धरातल पर नजर नहीं आए हैं.

बेणेश्वर धाम को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार की जरूरत

आपको बता दें की भजनलाल सरकार ने बेणेश्वरधाम के विकास के लिए 130 करोड़ रुपए की घोषणा की है. जिसमें एनीकट,आबू दर्रा घाट समेत अन्य कार्यों का कराया जाना शामिल है. इधर बेणेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत अच्तुयानंद महाराज और शिवालय ट्रस्ट के अध्यक्ष बलंबत सिंह ने धाम की जमीन बचाने के लिए चारों तरफ मजबूत सुरक्षा दीवार बनाने की जरूरत जताई है.

सिर्फ टापू नहीं लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र

बेणेश्वर धाम सिर्फ टापू नहीं है बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है. भविष्य में अगर इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल को बचाना है तो वक्त रहते नदियों से हो रहे मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ठोस तकनीकी कदम उठाने की जरूरत है.

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