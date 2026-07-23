Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

Dungarpur News : डूंगरपुर में रुक रुक कर जारी बारिश का दौर जारी है. जिससे सोम और माही नदी में पानी की आवक होने से बेणेश्वर धाम टापू बन गया है.

Edited byPragati Pant
Published: Jul 23, 2026, 11:35 AM|Updated: Jul 23, 2026, 11:35 AM
डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

Dungarpur Rain Weather Update : डूंगरपुर जिले में आज गुरुवार को दूसरे दिन भी बरसात का दौर चल रहा है। सुबह की शुरुआत रिमझिम ओर हल्की बरसात से हुई। आसमान में घनघोर काले बादल छाए हुए है। इधर पिछले 24 घंटे में डूंगरपुर में 1 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है। वही बारिश के चलते सोम व माही नदी में पानी की आवक होने से बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। बेणेश्वर धाम के टापू बनने पर वहा पुजारी व व्यापारी फंसे हुए है।

26 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है जारी

Add Zee News as a Preferred Source

मौसम विभाग की ओर से डूंगरपुर जिले में 26 जुलाई तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कल बुधवार को सुबह से शुरू हुआ रिमझिम ओर हल्की बरसात का दौर रुक रुककर चलता रहा. रातभर भी रुक रुककर हल्की बरसात हुई. वही आज गुरुवार को सुबह से आसमान में घनघोर काले बादल छाए रहे. दिन खुलने बाद भी अंधेरे का अहसास हुआ. वही रिमझिम ओर हल्की बरसात से दिन की शुरुआत हुई. वही फुहारों का दौर चल रहा है.

बेणेश्वर धाम टापू बना, सोम और माही नदी में पानी ही पानी

डूंगरपुर जिले सहित बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में बारिश के चलते सोम और माही नदी में पानी की आवक बढ़ी है , जिसके चलते बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है. धाम को जोड़ने वाले साबला, वलाई और बांसवाड़ा पुल पर पानी की चादर चल रही है. इधर साबला पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलो से वाहनों की आवाजाही बंद करवा दी है.

निठाउवा -सागवाड़ा में 2.15 इंच बारिश

डूंगरपुर में 24 घंटे से रुक रुककर बरसात का दौर चल रहा है. निठाउवा ओर सागवाड़ा में सबसे ज्यादा 60 एमएम (सवा 2 इंच) बारिश हुई है. गलियाकोट में 53 एमएम, सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र में 26 एमएम, धंबोला में 32 एमएम, डूंगरपुर में 18 एमएम, आसपुर में 19 एमएम, चिखली में 32 एमएम, देवल में 16 एमएम, गणेशपुर में 14 एमएम, कनबा में 20 एमएम, साबला में 12 एमएम ओर वेंजा में 17 एमएम बारिश हुई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

हनुमानगढ़ के मक्कासर में बारिश से कई घर क्षतिग्रस्त, परिवारों को छोड़ना पड़ा आशियाना

सीकर में मेहरबान हुआ मानसून, झमाझम बारिश से कई सड़कें बनीं दरिया, शहर के कई इलाकों में जलभराव

ट्रेंडिंग न्यूज़

हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की रोजाना होगी निगरानी, 24 घंटे "प्रसव सखी" रहेगी तैनात

दो शादियों के पारिवारिक विवाद ने लिया हिंसक रूप, बेटे ने साथियों संग मिलकर तोड़े पिता के पैर

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

राजस्थान में मानसून का कहर, 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी

आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की खबर! 7 संभागों में एक्टिव हुआ मानसून, 26 जुलाई तक तेज बारिश का दौर

राजस्थान जेल में गूंजी शहनाई, उम्रकैद काट रहे प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारिश भी नहीं रोक सकी फर्ज, जान जोखिम में डाल पोल पर चढ़े बिजली कर्मचारी

'संविधान ने दिया धरने का अधिकार'... सचिन पायलट ने केंद्र पर साधा सीधा निशाना, लगाए गंभीर आरोप

झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

जयपुर एयरपोर्ट पर प्लेन में लगी आग! पुलिस-फायर ब्रिगेड दौड़ी, फिर हुआ बड़ा खुलासा

राजस्थान में बिजली संकट पर बड़ा अपडेट! दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक, कोयले को लेकर मिला बड़ा भरोसा

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

झुंझुनूं के भाई-बहन ने सिंगापुर में मचाया धमाल, 40 देशों के छात्रों को पछाड़ जीते 5 मेडल

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 13 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, तेज हवाओं और बिजली गिरने की चेतावनी

राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज और सरकारी संस्थानों के बदलेंगे नाम, जानें किसके नाम पर होंगे नए नामकरण

मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, खेल-खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे युवा

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

सुबह-सुबह Pet walk पर निकलने वाले सावधान, जयपुर में बिना लाइसेंस कुत्ता-बिल्ली घुमाया तो लगेगा ₹5000 का जुर्माना

बाथरूम करने की बात पर चली तलवार, मां और भाई के सामने युवक की हत्या, उदयपुर के गोगुंदा में सनसनी

करौली में रफ्तार का कहर! NH-23 पर ट्रक ने बाइक को कुचला, 3 युवकों की दर्दनाक मौत

बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

राजस्थान में मानसून का पलटवार! कहीं झमाझम बारिश से राहत, तो कहीं पानी-पानी हुए शहर

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थान में बारिश को लेकर Orange-Yellow अलर्ट जारी, इन शहरों में बरसेंगे बादल, पढ़ें वेदर अपडेट

झुंझुनूं के बेटे ने रचा इतिहास, दो बार रिजेक्ट हुआ खिलाड़ी और तीसरी बार बना एशिया का टॉप स्कोरर

Chittorgarh: मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने श्री सांवलियाजी को अर्पित की 11 किलो 400 ग्राम चांदी की सिल्लियां

झुंझुनूं में घर के संदूक में मिला पत्नी का शव, शराब के पैसों को लेकर विवाद में पति ने की हत्या

राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

सोना-चांदी के भाव में भारी उछाल, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

TAGS:
Dungarpur news

About the Author

Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू
Dungarpur news
2
Bharatpur news
3
Hanumangarh News
4
Rajasthan Politics
5
rajasthan crime