/डूंगरपुर में सोम और माही नदी उफान पर, बेणेश्वर धाम बना टापू

Dungarpur Rain Weather Update : डूंगरपुर जिले में आज गुरुवार को दूसरे दिन भी बरसात का दौर चल रहा है। सुबह की शुरुआत रिमझिम ओर हल्की बरसात से हुई। आसमान में घनघोर काले बादल छाए हुए है। इधर पिछले 24 घंटे में डूंगरपुर में 1 इंच औसत बारिश दर्ज की गई है। वही बारिश के चलते सोम व माही नदी में पानी की आवक होने से बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है। बेणेश्वर धाम के टापू बनने पर वहा पुजारी व व्यापारी फंसे हुए है।

26 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट है जारी

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मौसम विभाग की ओर से डूंगरपुर जिले में 26 जुलाई तक बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. कल बुधवार को सुबह से शुरू हुआ रिमझिम ओर हल्की बरसात का दौर रुक रुककर चलता रहा. रातभर भी रुक रुककर हल्की बरसात हुई. वही आज गुरुवार को सुबह से आसमान में घनघोर काले बादल छाए रहे. दिन खुलने बाद भी अंधेरे का अहसास हुआ. वही रिमझिम ओर हल्की बरसात से दिन की शुरुआत हुई. वही फुहारों का दौर चल रहा है.

बेणेश्वर धाम टापू बना, सोम और माही नदी में पानी ही पानी

डूंगरपुर जिले सहित बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों में बारिश के चलते सोम और माही नदी में पानी की आवक बढ़ी है , जिसके चलते बेणेश्वर धाम टापू में तब्दील हो गया है. धाम को जोड़ने वाले साबला, वलाई और बांसवाड़ा पुल पर पानी की चादर चल रही है. इधर साबला पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से पुलो से वाहनों की आवाजाही बंद करवा दी है.

निठाउवा -सागवाड़ा में 2.15 इंच बारिश

डूंगरपुर में 24 घंटे से रुक रुककर बरसात का दौर चल रहा है. निठाउवा ओर सागवाड़ा में सबसे ज्यादा 60 एमएम (सवा 2 इंच) बारिश हुई है. गलियाकोट में 53 एमएम, सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र में 26 एमएम, धंबोला में 32 एमएम, डूंगरपुर में 18 एमएम, आसपुर में 19 एमएम, चिखली में 32 एमएम, देवल में 16 एमएम, गणेशपुर में 14 एमएम, कनबा में 20 एमएम, साबला में 12 एमएम ओर वेंजा में 17 एमएम बारिश हुई है.