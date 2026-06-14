/डूंगरपुर तेजाराम हत्याकांड में बड़ा खुलासा, 7 गिरफ्तारी के बाद फरार आरोपी गुजरात से दबोचा गया

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने ओडा बड़ा गांव में हुए युवक हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी लंबे समय से पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाकर गुजरात में रह रहा था. मुखबिर की सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर पुलिस ने उसे पकड़ने में सफलता हासिल की है. इससे पहले इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

8 मई 2026 को दर्ज हुआ था मामला

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बिछीवाड़ा थाना प्रभारी कैलाश सोनी के अनुसार, 8 मई 2026 को ओडा बड़ा गांव निवासी रामा डामोर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि उनका बेटा तेजाराम घर पर काम कर रहा था. इसी दौरान कुछ अज्ञात और रंजिश रखने वाले लोग अचानक उनके घर में घुस आए और तेजाराम के साथ मारपीट शुरू कर दी. हमलावरों ने तेजाराम पर बेरहमी से हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

इलाज के दौरान उदयपुर में हुई मौत

घटना के बाद परिजनों ने गंभीर रूप से घायल तेजाराम को तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया. हालांकि, इलाज के दौरान तेजाराम ने अस्पताल में दम तोड़ दिया. युवक की मौत के बाद पुलिस ने मामले को हत्या की धाराओं में दर्ज कर जांच तेज कर दी थी.

पहले 7 आरोपी गिरफ्तार, अब मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया

जांच के दौरान पुलिस ने मामले में शामिल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया था. वहीं एक अन्य आरोपी विपुल, जो जींझवा का रहने वाला है, लगातार फरार चल रहा था. आरोपी अपनी पहचान बदलकर और स्थान बदलते हुए पुलिस से बचने का प्रयास कर रहा था. पुलिस लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी.

तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना से मिली कामयाबी

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी विपुल गुजरात में छिपा हुआ है. इसके बाद तकनीकी साक्ष्यों और सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए गुजरात पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

बिछीवाड़ा पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले में नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.