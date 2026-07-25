/NEET विवाद पर डूंगरपुर में BJP का बड़ा हमला सांसद राजकुमार रोत से भी पूछे सवाल

Dungarpur News: नीट परीक्षा विवाद को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच डूंगरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है. सीमलवाड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि विपक्ष छात्रों की वास्तविक चिंताओं को राजनीतिक मुद्दा बनाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है. साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी भी अभ्यर्थी के साथ परीक्षा में अन्याय हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है केंद्र सरकार

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प्रेस वार्ता में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य दीनदयाल सिंह चौहान, चौरासी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी एवं निवर्तमान प्रधान कारीलाल ननोमा, जिला महामंत्री ईश्वरलाल लबाना और जिला प्रवक्ता राजेश पाटीदार मौजूद रहे. नेताओं ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

उन्होंने कहा कि परीक्षा से जुड़े मामलों में जांच प्रक्रिया जारी है और यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी सामने आती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उनका आरोप था कि जांच जारी रहने के बावजूद विपक्ष भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है और आंदोलन को सामाजिक तथा सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है.

केंद्रीय नेतृत्व पर टिप्पणियों की निंदा

भाजपा नेताओं ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की ओर से की जा रही टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के प्रति भाषा की मर्यादा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है.

नेताओं ने कहा कि विपक्ष को व्यक्तिगत आरोप लगाने के बजाय तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखनी चाहिए. इससे लोकतांत्रिक परंपराएं मजबूत होंगी और जनता के बीच सही संदेश जाएगा.

सांसद राजकुमार रोत पर भी उठाए सवाल

प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेताओं ने स्थानीय सांसद राजकुमार रोत पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में जब लगातार कई पेपर लीक के मामले सामने आए, तब उन्होंने उसी मुखरता से आवाज क्यों नहीं उठाई, जैसी आज केंद्र सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं.

भाजपा नेताओं का कहना था कि यदि विद्यार्थियों के हित सर्वोपरि हैं तो हर सरकार के कार्यकाल में समान रूप से आवाज उठाई जानी चाहिए.

विपक्ष से राजनीति छोड़ सहयोग की अपील

भाजपा नेताओं ने विपक्ष से अपील की कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय समाधान की दिशा में सकारात्मक सहयोग किया जाए. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ या सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को प्रभावित करने के प्रयास उचित नहीं हैं. उनका दावा था कि देश का युवा जागरूक है और वह तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना जानता है.