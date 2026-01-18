Zee Rajasthan
Dungarpur: जंगल में मिले गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड के शव, 1 जनवरी से घर से थे गायब

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में जंगल में एक कपल का शव मिला. दोनों के शव 15 दिन पुराने बताए जा रहे है और ये दोनों 1 जनवरी से घर से गायब थे. 
 

Published: Jan 18, 2026, 07:09 PM IST | Updated: Jan 18, 2026, 07:09 PM IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र के मांडव गांव के पास पेड़ से एक प्रेमी युगल के शव लटके हुए मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई. दोनों के शव 15 दिन पुराने बताए जा रहे है. दोनों 1 जनवरी से घर से गायब थे. एक ही गोत्र के होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं थे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

वरदा थाने के थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि सूचना मिली थी कि मांडव गांव के पास जंगल में एक पेड़ से युवक व युवती के शव लटके हुए है. वहीं, शव काफी पुराने बताए जा रहे हैं. सूचना पर वरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने मौके पर शवों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करवाई.

जांच के दौरान मृतकों की पहचान 17 वर्षीय दिलीप पिता कांतिलाल खराड़ी निवासी मांडव फला खाईया एवं 17 वर्षीय लड़की मांडव के रूप में की गई। जिसके बाद पुलिस ने परिजनों को मामले की सूचना दी. सूचना पर दोनों के परिजन मौके पर पहुंचे.

पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में दोनों शवों को पेड़ से उतरवाया और सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. परिजनों के अनुसार, दिलीप व माया एक दूसरे से प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे लेकिन दोनों का गोत्र एक होने से परिजन शादी के लिए तैयार नहीं हुए, जिसके बाद 1 जनवरी को दोनों घर से निकल गए थे और तब से गायब चल रहे थे. परिजनों ने दोनों की काफी तलाश भी की थी लेकिन कोई सुराग नहीं लगा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

इधर, सागवाड़ा थाना पुलिस ने एक गधा चोर गिरोह का खुलासा किया है. पुलिस ने गिरोह के सरगना सहित 2 आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है. वहीं, पुलिस ने चोरी किए गए 9 गधे भी बरामद कर लिए है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थानाधिकारी मनीष खोईवाल ने बताया कि जालोर हाल सागवाड़ा प्रतापनगर निवासी ओबाराम रेबारी ने 1 जनवरी को रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया था कि 30 दिसंबर की रात को उसके डेरे से अज्ञात चोर 9 गधे चुराकर ले गए है.

पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच के लिए टीम का गठन किया. पुलिस ने मुखबिर तंत्र व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपनी जांच शुरू की. इधर जांच में आरोपियों के गुजरात के होने की जानकारी मिली, जिस पर पुलिस ने गुजरात निवासी संजय बंजारा और पोपट उर्फ कालिया बंजारा को डिटेन किया और थाने लेकर आई.

पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की तो आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ गधे चोरी की वारदात को करना कबूल किया, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया. वहीं, उनकी निशानदेही पर चोरी किए गए 9 गधे भी बरामद कर लिए. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है. पूछताछ में चोरी की ओर भी वारदाते खुलने की संभावना है.
