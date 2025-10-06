Dungarpur: अचानक गिर पड़ा मकान का पिछला हिस्सा, कमरे में सो रही थी दो बच्ची

Chaurasi, Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत सीमलवाड़ा के सामा घरा वार्ड नंबर 3 में बीती रात एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. पुराने मकान का एक हिस्सा अचानक धराशायी हो गया. हादसे के समय परिवार घर में सोया हुआ था, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई.

मामले के के अनुसार, अलसवेरे 3 बजे लाला गुदा अपने परिवार सहित मकान के अलग-अलग कमरों में सोए हुए थे. इसी दौरान अचानक मकान का पिछला हिस्सा धड़धड़ाकर गिर पड़ा, जिससे जोरदार आवाज हुई. शोर सुनकर परिवार के सदस्य जागे और बाहर निकले.

उस समय पीछे के कमरे में सो रही प्रार्थी की दो बेटियां मलबे में फंसते-फंसते बच गईं. हालांकि दोनों के पैरों में हल्की चोटें आई हैं, लेकिन किसी प्रकार की गंभीर जनहानि नहीं हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

घटना में घर के भीतर रखा घरेलू सामान, अनाज, कपड़े व खाद्य सामग्री पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई. घटना की सूचना मिलते ही सीमलवाड़ा सरपंच विजयपाल डोडियार, वार्ड पंच संजय भोई और पटवारी धनेश्वर भगोरा मौके पर पहुंचे.

पटवारी ने मौका निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया और मौका पर्चा तैयार किया. सरपंच विजयपाल डोडियार ने प्रभावित परिवार को हरसंभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है. वहीं, ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द आवास सहायता और राहत राशि जारी करने की मांग की है.

बता दें कि राजस्थान में मौसम काफी सक्रिय है. ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है. साथ ही तेज आंधी और बिजली गिरने के आसार हैं. लगातार भारी बारिश से सड़के जलमग्न हो गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-