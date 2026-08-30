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मासी के घर से लौट रहे युवक पर खूनी हमला, सड़क पर तड़पता छोड़ भागे लुटेरे, अस्पताल में जिंदगी की जंग

Dungarpur News: डूंगरपुर के चौरासी थाना क्षेत्र में 4-5 बदमाशों ने युवक को रास्ते में घेरकर लाठी-डंडों और लात-घूंसों से पीटा. आरोपी 15 हजार रुपये और मोबाइल लूटकर फरार हो गए. गंभीर घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी है. पुलिस जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 30, 2026, 11:21 AM IST | Updated:Aug 30, 2026, 11:21 AM IST
मासी के घर से लौट रहे युवक पर खूनी हमला, सड़क पर तड़पता छोड़ भागे लुटेरे, अस्पताल में जिंदगी की जंग
Image Credit: घायल युवक का जिला अस्पताल में इलाज जारी.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि मासी के मकान से अपने घर लौट रहे युवक को सुनसान रास्ते में 4 से 5 अज्ञात बदमाशों ने घेर लिया. आरोप है कि बदमाशों ने युवक के साथ लाठी-डंडों और लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद उससे 15 हजार रुपये नकद और मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए.

सुनसान रास्ते में बदमाशों ने रोका रास्ता
जानकारी के अनुसार, अन्नपुरा निवासी रामलाल अहरी अपने गांव स्थित मासी के मकान से पैदल अपने घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक 4 से 5 अज्ञात बदमाश उसके सामने आ गए. युवक कुछ समझ पाता, इससे पहले आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया.

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इसके बाद बदमाशों ने रामलाल पर हमला कर दिया. आरोप है कि उन्होंने लाठी-डंडों के साथ ही लात-घूंसों से युवक की जमकर पिटाई की. मारपीट इतनी गंभीर थी कि रामलाल बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़ा.

15 हजार रुपये और मोबाइल लेकर फरार
मारपीट के बाद बदमाश रामलाल के पास मौजूद 15 हजार रुपये नकद और उसका मोबाइल फोन भी लूटकर फरार हो गए. वारदात के बाद युवक गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा रहा.

घटना की जानकारी मिलते ही रामलाल के परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे. युवक को खून से लथपथ देखकर परिजन उसे तत्काल गेजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए.

गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर
गेजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने रामलाल का प्राथमिक उपचार किया. उसकी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे आगे के उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी है. बताया गया है कि हमले में रामलाल के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद परिजनों में भी चिंता का माहौल है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हमला करने वाले 4 से 5 अज्ञात बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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