/मासी के घर से लौट रहे युवक पर खूनी हमला, सड़क पर तड़पता छोड़ भागे लुटेरे, अस्पताल में जिंदगी की जंग

राज्य चुनें
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट और लूट का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि मासी के मकान से अपने घर लौट रहे युवक को सुनसान रास्ते में 4 से 5 अज्ञात बदमाशों ने घेर लिया. आरोप है कि बदमाशों ने युवक के साथ लाठी-डंडों और लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की. इसके बाद उससे 15 हजार रुपये नकद और मोबाइल फोन छीनकर मौके से फरार हो गए.
सुनसान रास्ते में बदमाशों ने रोका रास्ता
जानकारी के अनुसार, अन्नपुरा निवासी रामलाल अहरी अपने गांव स्थित मासी के मकान से पैदल अपने घर की ओर जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में अचानक 4 से 5 अज्ञात बदमाश उसके सामने आ गए. युवक कुछ समझ पाता, इससे पहले आरोपियों ने उसका रास्ता रोक लिया.
इसके बाद बदमाशों ने रामलाल पर हमला कर दिया. आरोप है कि उन्होंने लाठी-डंडों के साथ ही लात-घूंसों से युवक की जमकर पिटाई की. मारपीट इतनी गंभीर थी कि रामलाल बुरी तरह घायल होकर वहीं गिर पड़ा.
15 हजार रुपये और मोबाइल लेकर फरार
मारपीट के बाद बदमाश रामलाल के पास मौजूद 15 हजार रुपये नकद और उसका मोबाइल फोन भी लूटकर फरार हो गए. वारदात के बाद युवक गंभीर हालत में सड़क पर पड़ा रहा.
घटना की जानकारी मिलते ही रामलाल के परिजन बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे. युवक को खून से लथपथ देखकर परिजन उसे तत्काल गेजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए.
गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर
गेजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों ने रामलाल का प्राथमिक उपचार किया. उसकी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने उसे आगे के उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. फिलहाल जिला अस्पताल में युवक का इलाज जारी है. बताया गया है कि हमले में रामलाल के सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं. घटना के बाद परिजनों में भी चिंता का माहौल है.
पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल हमला करने वाले 4 से 5 अज्ञात बदमाशों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!