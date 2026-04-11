डूंगरपुर में कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से ठप काम, कलेक्ट्रेट पहुंचे हलवाई

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में शादी-ब्याह के सीजन की शुरुआत के साथ ही हलवाई और कैटरिंग व्यवसायियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है. बाजार में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत ने उनके कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. इस समस्या से परेशान होकर हलवाई संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग की.

हलवाई संघ के प्रतिनिधि श्याम लाल ने बताया कि वर्तमान समय में शादियों का सीजन होने के कारण उनके पास पहले से ही बड़ी संख्या में ऑर्डर बुक हैं. ग्राहकों की ओर से समय पर व्यवस्था करने का लगातार दबाव बना हुआ है, लेकिन गैस एजेंसियों से कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने के कारण काम प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि कई व्यवसायियों ने पहले से सिलेंडर बुक करवा रखे हैं, इसके बावजूद उन्हें समय पर सप्लाई नहीं मिल रही है.

व्यवसायियों की परेशानी और बढ़ती जा रही

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श्याम लाल ने यह भी बताया कि ग्राहक लगातार फोन कर व्यवस्था के बारे में पूछ रहे हैं और काम पूरा करने के लिए दबाव बना रहे हैं. दूसरी ओर प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे व्यवसायियों की परेशानी और बढ़ती जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो कई ऑर्डर रद्द करने पड़ सकते हैं, जिससे व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा.

क्या कहना है हलवाई संघ का

हलवाई संघ का कहना है कि गैस की कमी के कारण उनका काम लगभग ठप होने की स्थिति में पहुंच गया है. इसके बावजूद उन्हें अपने कर्मचारियों को वेतन देना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ और बढ़ गया है. कई छोटे व्यवसायियों के लिए यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है, क्योंकि उनकी आय पूरी तरह इस सीजन पर निर्भर करती है.

संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि शादियों के इस व्यस्त सीजन को देखते हुए कमर्शियल गैस सिलेंडरों की नियमित और सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो इसका असर न केवल व्यापारियों पर बल्कि आम लोगों पर भी पड़ेगा.

डूंगरपुर में कमर्शियल गैस की कमी ने शादी सीजन के बीच बड़ा संकट खड़ा कर दिया है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस समस्या को कितनी जल्दी हल करता है और व्यापारियों को राहत दिला पाता है.

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