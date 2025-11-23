Zee Rajasthan
39 साल बाद डूंगरपुर कांग्रेस का नया ST जिलाध्यक्ष, आदिवासी वोट बैंक साधने की मिली जिम्मेदारी!

Rajasthan News: डूंगरपुर में विधायक गणेश घोघरा को कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाया गया है. वे 39 साल बाद दूसरे ST जिलाध्यक्ष हैं. घोघरा ने कहा कि वे सभी वर्गों को साथ लेकर छिटके आदिवासी वोट बैंक को वापस जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे.

Published: Nov 23, 2025, 02:10 PM IST

Rajasthan Congress News: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) द्वारा राजस्थान में घोषित नए जिला अध्यक्षों की सूची में, डूंगरपुर जिले की कमान विधायक और राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोघरा को सौंपी गई है. यह नियुक्ति इसलिए भी ऐतिहासिक है, क्योंकि वे 39 साल बाद डूंगरपुर कांग्रेस के दूसरे एसटी (ST) जिलाध्यक्ष बने हैं. इससे पहले, 1980 से 1986 तक भीखा भाई इस पद पर रहे थे.

कांग्रेस ने गणेश घोघरा को जिलाध्यक्ष बनाकर जिले के आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने का स्पष्ट प्रयास किया है. घोघरा डूंगरपुर विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक हैं और सरपंच से लेकर विधायक तक उनकी आदिवासी समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है.

सबको साथ लेकर चलेंगे
चूंकि डूंगरपुर जिले में सरपंच से लेकर सांसद तक सभी पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, ऐसे में सामान्य और ओबीसी वर्ग के कांग्रेसी नेताओं में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है.

हालांकि, नव नियुक्त अध्यक्ष गणेश घोघरा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला पार्टी आलाकमान का है, और वह सभी वर्गों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी को जिले में मजबूत करेंगे. उन्होंने कहा, "पार्टी आलाकमान ने जो जिम्मेदारी दी है, उस पर खरा उतरूंगा और जनता का विश्वास फिर से जीतेंगे."

छिटके आदिवासी वोट बैंक को साधने का लक्ष्य
घोघरा ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता छिटके हुए आदिवासी वोट बैंक को वापस कांग्रेस से जोड़ना है. उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी (BAP) और भाजपा पर जमकर निशाना साधा.

घोघरा ने कहा कि BAP ने जातिवाद के नाम पर आदिवासी युवाओं और समाज को बरगलाया, लेकिन जनता से किए गए वादों पर वे खरे नहीं उतर पाए. उन्होंने दावा किया कि आदिवासी समाज अब BAP के दोहरे चेहरे और चरित्र को समझ चुका है. घोघरा ने घोषणा की कि वे पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को जनता के बीच ले जाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे.

घोघरा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने के बाद, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके निवास पर पहुंचकर उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया और उन्हें बधाई दी.

