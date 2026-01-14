निलंबन के बाद कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया ने दुबारा संभाली सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया ने आज बुधवार को दुबारा कुर्सी संभाल ली. निलंबन के 9 महीने 4 दिन बाद वे कोर्ट द्वारा निलंबन पर स्थगन आदेश लेकर पहुंचे और कुर्सी पर बैठ गए. भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने इसे मनमर्जी बताया और कहा कि सरकार ने अभी कोई आदेश नहीं दिए है जबकि ईओ ने कोर्ट के आदेशों को लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगने की बात कही. ऐसे में सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बन गई है.

सागवाड़ा नगर पालिका में आज बुधवार को मकर संक्रांति पर कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर दिनेश खोड़निया के भाई ओर पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया ने पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली. निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की कॉपी लेकर वे सागवाड़ा नगर पालिका पहुंचे, जहा कांग्रेस समर्थित पार्षदों ओर पदाधिकारियों की मौजूदगी में नगर पालिका अध्यक्ष के चैंबर ने जाकर कुर्सी पर बैठ गए.

इसके बाद नरेंद्र खोड़निया ने कहा कि आज मैंने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है. कोर्ट ने जब मेरा निलंबन ही निरस्त कर दिया है तो मैं स्वत ही अध्यक्ष हूं. वहीं, पदभार ग्रहण के समय भाजपा ओर सरकार की ओर से नियुक्त अध्यक्ष आशीष गांधी नगर पालिका में नहीं थे. गांधी से फोन पर बात करने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी उन्हें पदभार ग्रहण के कोई आदेश नहीं दिए है.

मनमर्जी से बिना किसी आदेश के वे कुर्सी आप जाकर बैठ गए है, ये गलत है. नियमानुसार उन्हें पहले सरकार के आदेश लेकर फिर पदभार ग्रहण करना चाहिए था. वहीं, ईओ मोहम्मद सोहिल शेख कैमरे के सामने बोलने से तो मना कर दिया.

उन्होंने कहा कि नरेंद्र खोड़निया ने उन्हें हाईकोर्ट से निलंबन पर स्थगन आदेश के ऑर्डर कॉपी दी है. पदभार ग्रहण को लेकर हमने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है. सरकार के निर्देशों के बाद ही आगे की प्रकिया ओर कार्रवाई की जाएगी.

9 महीने पहले कर दिया था निलंबित

वर्ष 2017 में बने सागवाड़ा नगरपालिका भवन को गिराकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पद के दुरुपयोग के आरोप में सरकार ने 10 अप्रैल 2025 को कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया को निलंबित कर दिया था. उनके साथ ही कांग्रेस के नगरपालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को भी निलंबित कर दिया था.

इसके बाद सरकार ने 2 मई 2025 को भाजपा के पार्षद आशीष गांधी को सागवाड़ा नगर पालिका का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया था. उसी दिन उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था. वे आज तक सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष का कामकाज देख रहे हैं लेकिन 9 महीने 4 दिन बाद कांग्रेस के नरेंद्ध खोड़निया स्टे आदेश लेकर कुर्सी पर बैठ गए. ऐसे में सागवाड़ा नगरपालिका में अध्यक्ष की कुर्सी पर फिर से घमासान शुरू हो गया है.

