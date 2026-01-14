Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

निलंबन के बाद कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया ने दुबारा संभाली सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया ने दुबारा कुर्सी संभाली. निलंबन के 9 महीने 4 दिन बाद वे कोर्ट द्वारा निलंबन पर स्थगन आदेश लेकर पहुंचे.

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Jan 14, 2026, 03:41 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 03:41 PM IST

Trending Photos

Jaipur Kite Festival 2026: मोदी-ट्रंप की पतंगें, जलमहल पर उत्सव, छतों पर ‘वो काटा’ की अनदेखी तस्वीरें
9 Photos
Makar Sankranti 2026

Jaipur Kite Festival 2026: मोदी-ट्रंप की पतंगें, जलमहल पर उत्सव, छतों पर ‘वो काटा’ की अनदेखी तस्वीरें

Photo: सीकर में मकर संक्रांति की धूम, मंदिरों में उमड़ा श्रद्धाओं का सैलाब, पतंगों से सजा दरबार
9 Photos
Makar Sankranti 2026

Photo: सीकर में मकर संक्रांति की धूम, मंदिरों में उमड़ा श्रद्धाओं का सैलाब, पतंगों से सजा दरबार

Photo: रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघों का कब्जा! श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर मंडराया खतरा
10 Photos
Ranthambore Tiger Reserve

Photo: रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघों का कब्जा! श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर मंडराया खतरा

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, कड़ाके की सर्दी में बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा पश्चिमी विक्षोभ, कड़ाके की सर्दी में बारिश की चेतावनी

निलंबन के बाद कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया ने दुबारा संभाली सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष की कुर्सी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया ने आज बुधवार को दुबारा कुर्सी संभाल ली. निलंबन के 9 महीने 4 दिन बाद वे कोर्ट द्वारा निलंबन पर स्थगन आदेश लेकर पहुंचे और कुर्सी पर बैठ गए. भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष आशीष गांधी ने इसे मनमर्जी बताया और कहा कि सरकार ने अभी कोई आदेश नहीं दिए है जबकि ईओ ने कोर्ट के आदेशों को लेकर सरकार से मार्गदर्शन मांगने की बात कही. ऐसे में सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बन गई है.

सागवाड़ा नगर पालिका में आज बुधवार को मकर संक्रांति पर कांग्रेस के एआईसीसी मेंबर दिनेश खोड़निया के भाई ओर पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया ने पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी संभाल ली. निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की कॉपी लेकर वे सागवाड़ा नगर पालिका पहुंचे, जहा कांग्रेस समर्थित पार्षदों ओर पदाधिकारियों की मौजूदगी में नगर पालिका अध्यक्ष के चैंबर ने जाकर कुर्सी पर बैठ गए.

इसके बाद नरेंद्र खोड़निया ने कहा कि आज मैंने अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है. कोर्ट ने जब मेरा निलंबन ही निरस्त कर दिया है तो मैं स्वत ही अध्यक्ष हूं. वहीं, पदभार ग्रहण के समय भाजपा ओर सरकार की ओर से नियुक्त अध्यक्ष आशीष गांधी नगर पालिका में नहीं थे. गांधी से फोन पर बात करने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी उन्हें पदभार ग्रहण के कोई आदेश नहीं दिए है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मनमर्जी से बिना किसी आदेश के वे कुर्सी आप जाकर बैठ गए है, ये गलत है. नियमानुसार उन्हें पहले सरकार के आदेश लेकर फिर पदभार ग्रहण करना चाहिए था. वहीं, ईओ मोहम्मद सोहिल शेख कैमरे के सामने बोलने से तो मना कर दिया.

उन्होंने कहा कि नरेंद्र खोड़निया ने उन्हें हाईकोर्ट से निलंबन पर स्थगन आदेश के ऑर्डर कॉपी दी है. पदभार ग्रहण को लेकर हमने सरकार से मार्गदर्शन मांगा है. सरकार के निर्देशों के बाद ही आगे की प्रकिया ओर कार्रवाई की जाएगी.
9 महीने पहले कर दिया था निलंबित
वर्ष 2017 में बने सागवाड़ा नगरपालिका भवन को गिराकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पद के दुरुपयोग के आरोप में सरकार ने 10 अप्रैल 2025 को कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया को निलंबित कर दिया था. उनके साथ ही कांग्रेस के नगरपालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को भी निलंबित कर दिया था.

इसके बाद सरकार ने 2 मई 2025 को भाजपा के पार्षद आशीष गांधी को सागवाड़ा नगर पालिका का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया था. उसी दिन उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था. वे आज तक सागवाड़ा नगरपालिका अध्यक्ष का कामकाज देख रहे हैं लेकिन 9 महीने 4 दिन बाद कांग्रेस के नरेंद्ध खोड़निया स्टे आदेश लेकर कुर्सी पर बैठ गए. ऐसे में सागवाड़ा नगरपालिका में अध्यक्ष की कुर्सी पर फिर से घमासान शुरू हो गया है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news