Dungarpur: कांग्रेस का महापड़ाव , MLA के साथ बेरीकेट्स पर चढ़े समर्थक

डूंगरपुर जिले में कांग्रेस विधायक एवं जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा और उनके समर्थकों का चल रहा धरना बुधवार को 19वें दिन समाप्त हो गया. लंबे समय से जारी यह आंदोलन आखिरकार आज खत्म हुआ, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल में राहत मिली है. 

Published: Dec 10, 2025, 08:20 PM IST | Updated: Dec 10, 2025, 08:20 PM IST

Dungarpur: कांग्रेस का महापड़ाव , MLA के साथ बेरीकेट्स पर चढ़े समर्थक

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक ओर जिलाध्यक्ष गणेश घोघरा के साथ ही समर्थकों का धरना आज 19वें दिन बुधवार को खत्म हो गया. इससे पहले विधायक समेत जिलेभर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी ओर लोग कलेक्ट्री पड़ाव पर इकट्ठे हुए. सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया. ढोल बजाए, गैर खेली ओर फिर विधायक के साथ सैकड़ों समर्थक बेरीकेट्स को धक्का मारकर ऊपर चढ़ गए.

इसके बाद विधायक के साथ कुछ युवा कार्यकर्ता पुलिस घेरे में कूद गए. एएसपी, डीएसपी ने समझाइश कर वापस धरने में भेजा. एडीएम, सीईओ, एसीईओ ने आकर उनकी मांगों पर बातचीत की. इसके बाद प्रशासन ने उसकी सभी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया. इसके बाद विधायक के साथ समर्थकों का 19 दिनों से चल रहा धरना खत्म हो गया. कार्यकर्ताओं ने ढोल धमाके के साथ विधायक को कंधे पर उठाकर नाचे.

मनरेगा योजना में तहत काम की स्वीकृतियां जारी कर लोगो को रोजगार मुहैया करवाने, बकाया भुगतान देने ओर फसल खराबे का मुआवजा देने की मांग को लेकर कांग्रेस का 18 दिनों से कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चित कालीन धरना चल रहा है.

आज 19वें दिन पड़ाव पर जिलेभर से कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता ओर लोग इकट्ठे हुए और जमकर विरोध जताया. विधायक गणेश घोघरा ने कहा कि 19 दिनों से सरकार लोगो को रोजगार की मांग करने के बाद भी रोजगार नहीं दे पा रही है. लोग परेशान है. मजबूर होकर रोजगार लिए गुजरात पलायन कर रहे हैं लेकिन उन्हें गुजरात में भी रोजगार नहीं मिल रहा है.

पूर्व उपजिला प्रमुख प्रेमकुमार पाटीदार, पूर्व जिलाध्यक्ष वल्लभराम पाटीदार, प्रियकांत पंड्या समेत कई नेताओं ने संबोधित किया और रोजगार की मांग पूरा करने की मांग रखी. इसके बाद विधायक के साथ ही पदाधिकारी ओर कार्यकर्ताओं ने ढोल के साथ खूब नाचे. गैर खेली ओर प्रदर्शन किया.

विधायक गणेश घोघरा पुलिस की डबल बैरिकेटिंग पर चढ़ गए. उसके साथ कई कार्यकर्ता भी बैरिकेट पर चढ़कर नारेबाजी की. वहीं, विधायक के साथ कुछ कार्यकर्ता बैरिकेट के दूसरी तरफ पुलिस घेरे में कूदकर कलेक्ट्री में घुसने का प्रयास करने लगे लेकिन एएसपी ओर डीएसपी तपेंद्र मीणा ने उन्हें रोक लिया और समझाइश की. विधायक कलेक्टर ओर सीईओ को धरने पर बुलाकर बात करने की मांग को लेकर अड गए. इसके बाद पुलिस ने प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाने की बात कही, जिस पर विधायक ओर कार्यकर्ता वापस धरने पर चले गए.

पहले सीईओ और एसीईओ आए, फिर एडीएम ने आकर दिया आश्वासन
प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम सुबह से मौके पर रहे. वहीं, कलेक्टर को बुलाने की मांग पर सबसे पहले सीईओ ओर एसीईओ धरने पर पहुंचे, जहां बेरीकेट्स के अंदर की तरफ विधायक ओर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ मांगो पर बातचीत हुई.

विधायक गणेश घोघरा ने मनरेगा योजना में काम की स्वीकृतियां जारी करने, बकाया भुगतान देने ओर फसल खराब का मुआवजा जारी करने की मांग बताई. फिर एडीएम दिनेशचंद्र धाकड़ भी पहुंच गए. उन्होंने काम मांगने ओर तुरंत स्वीकृति के साथ ही लोगों को रोजगार देने का आश्वासन दिया.

वहीं, भरोसा दिलाया कि किसी भी व्यक्ति के रोज़ा मांगने पर उसे तुरंत रोजगार मुहैया करवा जाएगा. वहीं, फसल खराब का भी अगले 15 दिसंबर तक भुगतान शुरू करने का आश्वासन दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

