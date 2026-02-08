Zee Rajasthan
Dungarpur: भाभी के युवक से थे अवैध संबंध, देवर ने लवर का मर्डर कर खाई में फेंका शव

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना इलाके में प्रेम-प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आया. आरोपी ने बताया कि भाभी के साथ प्रेम-प्रसंग और अवैध संबंध थे.   

Published: Feb 08, 2026, 03:43 PM IST

Dungarpur: भाभी के युवक से थे अवैध संबंध, देवर ने लवर का मर्डर कर खाई में फेंका शव

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के कोकापुर गांव में प्रेम-प्रसंग के चलते हत्या का एक सनसनी खेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम-प्रसंग के चलते पड़ोसी ने एक युवक की हत्या कर शव सड़क किनारे खाई में फेंक दिया.

घटना के दो दिन बाद थाने में जाकर सरेंडर करते हुए वारदात की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने के थानाधिकारी मनीष खोईवाल ने बताया कि आज सुबह कोकापुर निवासी दिनेश पाटीदार थाने पहुंचा. दिनेश ने बताया कि उसने गांव के उसके पड़ोसी युवक तिलेश पाटीदार की हत्या कर दी है और शव काली घाटी में सड़क किनारे खाई में फेंक दिया है.

हत्या के कारण के बारे में जब पुलिस ने युवक से पूछा तो उसने बताया कि उसके गांव के तिलेश पाटीदार के उसकी भाभी के साथ प्रेम-प्रसंग और अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने 6 फरवरी को उसकी हत्या कर दी और शव को खाई में फेंक दिया था.

युवक द्वारा सरेंडर करने पर पुलिस ने दिनेश को डिटेन किया. वहीं, उसके बताए अनुसार पुलिस काली घाटी पहुंची, जहां पुलिस ने देखा कि खाई में एक शव पड़ा हुआ है, जिसकी पहचान पुलिस ने तिलेश के रूप में की.

इधर घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे. वहीं, एफएसएल की टीम भी मौके पहुंची. एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, जिसके बाद पुलिस ने शव को मौके से उठवाकर सागवाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

