/डूंगरपुर में महिला पर जानलेवा हमला, तलवार-लाठियों से किया वार, बचाने आए दो भतीजे भी नहीं बचे

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के ओड़ा फला, शीथल गांव में एक महिला पर धारदार हथियार, लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंचे उसके दो भतीजों के साथ भी मारपीट की गई. पुलिस ने इस मामले में तीन सगे भाइयों सहित पांच आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

धंबोला पुलिस के अनुसार ओड़ा फला, शीथल निवासी रमिला पत्नी मगन कटारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में बताया गया कि वह पशुओं को चारा डालने और गोबर साफ करने के बाद अपने घर लौट रही थी. आरोप है कि इसी दौरान पहले से योजना बनाकर झाड़ियों में छिपे महेंद्र पुत्र गटू डामोर, गिरीश पुत्र गटू डामोर, प्रकाश पुत्र गटू डामोर, कौशिक पुत्र जीवराम डामोर और मनोहर पुत्र गौतम डामोर ने उस पर अचानक हमला कर दिया.

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धारदार हथियार, लाठियों और पत्थरों से किया वार

पीड़िता के अनुसार आरोपियों के हाथों में तलवार सहित धारदार हथियार, लाठियां और पत्थर थे. सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के दौरान महिला ने शोर मचाया तो उसका एक भतीजा मौके पर पहुंचा. आरोप है कि आरोपियों ने उस पर भी तलवार से हमला कर दिया, जिससे उसके बाएं हाथ में गंभीर चोट आई. इसके बाद दूसरे भतीजे विनोद के साथ भी लाठियों और पत्थरों से मारपीट की गई.

112 पर सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी तत्काल 112 आपातकालीन सेवा पर दी गई. सूचना मिलने के बाद एएसआई छत्तर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीमलवाड़ा पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

धंबोला थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर महेंद्र, गिरीश, प्रकाश, कौशिक और मनोहर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.