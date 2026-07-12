Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /डूंगरपुर में महिला पर जानलेवा हमला, तलवार-लाठियों से किया वार, बचाने आए दो भतीजे भी नहीं बचे

डूंगरपुर में महिला पर जानलेवा हमला, तलवार-लाठियों से किया वार, बचाने आए दो भतीजे भी नहीं बचे

Dungarpur News: डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र के शीथल गांव में एक महिला पर तलवार, लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला किया गया. बीच-बचाव में आए उसके दो भतीजों के साथ भी मारपीट हुई. पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 12, 2026, 07:04 AM|Updated: Jul 12, 2026, 07:04 AM
डूंगरपुर में महिला पर जानलेवा हमला, तलवार-लाठियों से किया वार, बचाने आए दो भतीजे भी नहीं बचे
Image Credit: महिला पर धारदार हथियार, लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमलाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के ओड़ा फला, शीथल गांव में एक महिला पर धारदार हथियार, लाठियों और पत्थरों से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है. घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसे बचाने पहुंचे उसके दो भतीजों के साथ भी मारपीट की गई. पुलिस ने इस मामले में तीन सगे भाइयों सहित पांच आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

धंबोला पुलिस के अनुसार ओड़ा फला, शीथल निवासी रमिला पत्नी मगन कटारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है. रिपोर्ट में बताया गया कि वह पशुओं को चारा डालने और गोबर साफ करने के बाद अपने घर लौट रही थी. आरोप है कि इसी दौरान पहले से योजना बनाकर झाड़ियों में छिपे महेंद्र पुत्र गटू डामोर, गिरीश पुत्र गटू डामोर, प्रकाश पुत्र गटू डामोर, कौशिक पुत्र जीवराम डामोर और मनोहर पुत्र गौतम डामोर ने उस पर अचानक हमला कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

धारदार हथियार, लाठियों और पत्थरों से किया वार

पीड़िता के अनुसार आरोपियों के हाथों में तलवार सहित धारदार हथियार, लाठियां और पत्थर थे. सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के दौरान महिला ने शोर मचाया तो उसका एक भतीजा मौके पर पहुंचा. आरोप है कि आरोपियों ने उस पर भी तलवार से हमला कर दिया, जिससे उसके बाएं हाथ में गंभीर चोट आई. इसके बाद दूसरे भतीजे विनोद के साथ भी लाठियों और पत्थरों से मारपीट की गई.

112 पर सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस

घटना की जानकारी तत्काल 112 आपातकालीन सेवा पर दी गई. सूचना मिलने के बाद एएसआई छत्तर सिंह पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तीनों घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीमलवाड़ा पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

पांच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज

धंबोला थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर महेंद्र, गिरीश, प्रकाश, कौशिक और मनोहर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और मामले से जुड़े सभी तथ्यों की पड़ताल की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Dungarpur: मारपीट के 4 महीने बाद युवक की मौत, साले और साढ़ू पर गंभीर आरोप

Dungarpur News: क्रेन और बाइक की हुई भिड़ंत, हादसे में पति-पत्नी की हुई मौत

Dungarpur: युवक ने घर में की आत्महत्या , 7 जुलाई को ही मुंबई से था लौटा

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, आसमान से जमीन पर गिरे दाम! जानें ताजा रेट

पटवारियों की ट्रांसफर लिस्ट में आया MLA शैलेश दिगम्बर सिंह का नाम, मचा हड़कंप

Video: डॉ. की कुर्सी पर फन फैलाकर बैठा सांप, मरीजों में मच गई चीख-पुकार

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर पंचायत में बनेंगे 7 वन मित्र, 2 महिलाओं की नियुक्ति अनिवार्य, सरकार ने जारी किए निर्देश

Nagaur News: खेत से थाने तक घसीटा गया बुजुर्ग किसान, पुलिस पर गंभीर आरोप

अलवर में सेल्समैन को मारी गोली, 898 रुपये के लिए पेट्रोल चला दिया कट्टा

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

अलवर में मचा कोहराम! कठूमर सड़क हादसे में नाना-नवासे की मौत, रैणी में 7 साल के मासूम की हत्या

राजस्थान में कमजोर पड़ा मानसून, जानें अगले 7 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम

धौलपुर में बारिश बनी काल! आधी रात भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार

राजस्थान में सरकारी रिकॉर्ड से क्यों हटेगा 'दलित' शब्द ! अब क्या होगा इस्तेमाल ?

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

बेटी की मौत पर न्याय मांग रहे परिवार का BJP प्रदेश कार्यालय पर धरना, मदन राठौड़ ने न्याय दिलाने का दिया भरोसा

अशोक गहलोत के बयान पर सतीश पूनिया का पलटवार, बोले- कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान का दुरुपयोग किया

पुलिस जवान के सामने चलीं तलवारें, जमीन विवाद ने लिया खूनी मोड़, तलवारों से हमला, 8 लोग घायल

अमायरा केस: 'मेरे बच्चे को मारा गया है, वो इतनी डरी हुई थी कि कूद गई' कहते हुए मां ने मदन दिलावर से की यह अपील

जयपुर में बीच सड़क महिला को किया 'हिप्नोटाइज', एड्रेस पूछने के बहाने उतारे गहने

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

खुशखबरी! सोना हुआ सस्ता, चांदी भी नीचे फिसली, जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

नीरज शर्मा हत्या कांड मामले में नया मोड़, भाई बोला-महीनों छिपाकर रखा पिता, फिर...

बीकानेर में साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़, रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 2 आरोपी गिरफ्तार

Video: उदयपुर में पेट्रोल संकट की अफवाह, पंपों पर जुटी तगड़ी भीड़

तबादला सूची जारी होते ही मंत्रियों के घर पहुंचे कर्मचारी, किसी ने खिलाई मिठाई तो किसी ने सौंपा ज्ञापन

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग होगी और तेज, जल्द लॉन्च होगा नया पोर्टल, नई वेबसाइट में होंगे कई स्मार्ट फीचर्स

Udaipur Accident: सुखेर में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रॉले में घुसी कार, 5 युवकों की मौत

Ajmer news: दो महिलाओं के संपत्ति हड़पने के चलते रचा अपहरण का खेल, कोर्ट ने दी रिमांड

प्रतापगढ़ पुलिस में बड़ा बदलाव, 11 इंस्पेक्टर और 15 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, जानें किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी

TAGS:
Dungarpur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जोधपुर में डंपर से टकराई तेज रफ्तार स्विफ्ट कार, NH-125 पर भीषण हादसे में दो युवक गंभीर घायल
jodhpur accident
2
Sikar News
3
RPSC
4
Dungarpur news
5
rajasthan weather update