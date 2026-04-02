आदिवासियों के लिए अलग जनगणना कॉलम की मांग, जिला आदिवासी कांग्रेस का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

Dungarpur Adivasi Congress Rally: डूंगरपुर जिले में भारत के आदिवासी समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के उद्देश्य से जिला आदिवासी कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया.
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Dungarpur Adivasi Congress Rally: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भारत के आदिवासी समुदाय की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और उन्हें जनगणना में अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से डूंगरपुर जिला आदिवासी कांग्रेस की ओर से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया. वहीं कलेक्टर को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया.
डूंगरपुर जिला आदिवासी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष देवशंकर ननोमा के नेतृत्व में आदिवासी कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय पर एकत्रीत हुए. वहीं इसके बाद आदिवासी कांग्रेस ने कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली. रैली विभिन्न मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर आदिवासी कांग्रेस ने जनगणना के अलग से धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया.
इस मौके पर जिला अध्यक्ष देवशंकर ननोमा ने बताया कि आदिवासियों की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है, जो अन्य स्थापित धर्मों से पूरी तरह भिन्न है. वर्ष 1871 से 1950 तक की जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड और कॉलम की व्यवस्था थी. 1950 में संविधान लागू होने से पहले शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935 में भी आदिवासियों को पृथक पहचान दी गई थी.
वहीं सुप्रीम कोर्ट के ''कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार'' के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया कि कोर्ट ने भी आदिवासियों को भारत का मूल निवासी माना है. संगठन का कहना है कि ''ट्राइब'' या ''आदिवासी'' समुदाय की अपनी एक अलग परंपरा और संस्कृति है, जिसे संरक्षित करने के लिए जनगणना में उनकी गिनती अलग से होना अनिवार्य है.
ऐसे में प्रदर्शन के बाद आदिवासी कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति व राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में केंद्र और राज्य सरकार से आगामी जनगणना में आदिवासी समुदाय के लिए एक पृथक जनगणना कॉलम आवंटित किए जाने की मांग की है.
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