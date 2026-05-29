/डूंगरपुर में ऑपरेशन के बाद महिला को चढ़ाई एक्सपायरी ड्रिप, हड़कंप!

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Dungarpur Hospital Negligence News: डूंगरपुर जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज को एक्सपायरी डेट की ड्रिप चढ़ा दी गई. गनीमत रही कि मरीज के पति की नजर समय रहते बोतल पर पड़ गई,
Dungarpur News : डूंगरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां ऑपरेशन के बाद वार्ड में भर्ती एक महिला मरीज को एक्सपायरी डेट की ड्रिप चढ़ा दी गई. गनीमत रही कि मरीज के पति की नजर समय रहते बोतल पर पड़ गई, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया. हालांकि पूरे मामले की जांच के लिए अस्पताल प्रशासन की ओर से एक जांच कमेटी का गठन किया गया है.
नगर परिषद डूंगरपुर के निवर्तमान पार्षद पति नरेश यादव ने बताया कि उसकी पत्नी के पेट में दर्द होने पर 27 मई को उसे डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए थे. जांच के बाद उसके अपेंडिक्स बताया गया. डॉक्टरों ने कल गुरुवार को अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के बाद उसे महिला सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर दिया गया. नरेश यादव ने बताया कि दिनभर वे अस्पताल में रहे.
लेकिन रात करीब 10 बजे छोटी बच्ची के घर पर अकेली होने से वह घर चले गए. पत्नी ओर परिवार के लोग अस्पताल में रहे.
आज शुक्रवार सुबह नर्सिंगकर्मियों ने एक ड्रिप चढ़ाई. करीब 7.30 बजे वह अस्पताल पहुंचे और देखा तो उसकी पत्नी को ड्रिप चढ़ा दी थी. पत्नी को देखने के बाद उसकी नजर ड्रिप पर पड़ी. ड्रिप पर एक्सपायरी डेट मार्च 2026 लिखी हुई थी. सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज की एक्सपायरी डेट ड्रिप चढ़ाई गई थी. इसकी शिकायत नर्सिंगकर्मियों ओर अधीक्षक से की गई. इस पर नर्सिंगकर्मी ड्रिप को हटाने के लिए आए. लेकिन उन्होंने इसे रोक लिया.
वही शिकायत के बाद अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ कोस्तुभ सिंह ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने महिला मरीज की जांच की है. अभी वह ठीक है. एक्सपायरी डेट की ड्रिप किसने चढ़ाई ओर कहा पर लापरवाही हुई. इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई है. कमेटी की रिपोर्ट आ के बाद इसमें दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. वही एक्सपायरी डेट के स्टॉक की भी जांच की जा रही है.
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