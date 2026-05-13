/डूंगरपुर में 'कलेक्टर संग कॉफी'कार्यक्रम, बेटियों ने सीधे DM से पूछे सवाल

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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से 'कॉफी विद कलेक्टर' संवाद कार्यक्रम और प्रतिभावान बालिका सम्मान समारोह आयोजित किया गया.
Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत जिला प्रशासन की ओर से एक अनूठी पहल करते हुए शहर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में 'कॉफी विद कलेक्टर' संवाद कार्यक्रम और प्रतिभावान बालिका सम्मान समारोह का आयोजन किया.
कार्यक्रम में जिला कलेक्टर देशलदान ने प्रतिभावान बेटियों से संवाद करते हुए उनके सवालों के जवाब देते हुए उनकी जिज्ञासा को शांत किया.
वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तार से उत्तर दिए
जिला प्रशासन एवं महिला अधिकारिता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिले के राजकीय विद्यालयों और संस्कृत शिक्षा विभाग की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राएं शामिल हुई. वहीं, इसके साथ जिला कलेक्टर देशलदान, जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठोड और एसडीएम गुर्जर मौजूद रहे.
कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर देशलदान ने छात्राओं से सीधा संवाद किया. संवाद का मुख्य केंद्र भविष्य में करियर की राह, आने वाली चुनौतियां और आधुनिक तकनीक के दौर में खुद को अपडेट रखने जैसे विषय रहे. छात्राओं ने इंटरनेट और नई तकनीकों के बारे में अपनी जिज्ञासाएं साझा की, जिनका कलेक्टर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने विस्तार से उत्तर दिया.
33कार्यक्रम में शामिल छात्राओं ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे अपने जीवन का एक यादगार अनुभव बताया. उन्होंने कहा कि डूंगरपुर जैसे जिले में इस तरह के उच्च स्तरीय कार्यक्रम होना ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियों के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है. छात्राओं ने कहा कि उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों से सीधे बात करने और उनकी राय जानने से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है.
बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही
उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी जारी रहने चाहिए ताकि हर बच्चे को प्रशासनिक अनुभव और मार्गदर्शन मिल सकें. इस मौके पर जिला कलेक्टर ने छात्राओं की उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल उनकी सफलता का सम्मान करना था, बल्कि उन्हें आगे की पढ़ाई और करियर के लिए सही दिशा दिखाना भी था.
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