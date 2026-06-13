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Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के आसपुर थाने के सीआई मदनलाल खटीक ने बताया कि धुला मीणा निवासी गोठडा डूंगरा फला, थाना आसपुर ने थाने में मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में बताया गया कि वह 29 मार्च को अपने दो छोटे बच्चों के साथ सुबह अपने खेत 'भाटडा' में महुआ बीनने गया हुआ था.
इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार होकर तीन अज्ञात बदमाश वहां पहुंचे और बदमाशों ने प्रार्थी के हाथ में पहना हुआ करीब 20 तोला वजनी चांदी का कड़ा जबरन छीन लिया और बाइक पर सवार होकर फरार हो गए.
घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी मदनलाल के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया. पुलिस टीम ने आस-पास के क्षेत्रों के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाले और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया. फुटेज में दिखे हुलिए और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों को नामजद किया.
पुलिस टीम को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी राज्य से बाहर भाग गया है, जिस पर पुलिस ने जाल बिछाकर रामगढ़ निवासी विनोद कनिपा को अहमदाबाद से दबोच लिया. मनोवैज्ञानिक और गहन पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने अन्य साथियों और एक बाल अपचारी के साथ मिलकर इस लूट की वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया. वारदात में शामिल नाबालिग को भी पुलिस ने डिटेन किया है. वहीं, पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है.
पढ़िए डूंगरपुर की एक और खबर
डूंगरपुर जिले में वरदा थाना पुलिस को ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत एक बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने हिराता फला धरतीमाता में एक घर से 5 किलो 292 ग्राम गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जब्त गांजे की कीमत करीब 80 हजार बताई जा रही है.
जिले के वरदा थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि हिराता फला धरतीमाता निवासी मंगला पिता भेमजी रोत ने अपने घर में अवैध रूप से गांजे के पौधे छिपा रखे हैं. इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घर की तलाशी ली, जहां प्लास्टिक के कट्टे में छिपाकर रखे गए 51 नग हरे गांजे के पौधे बरामद हुए.
इलेक्ट्रॉनिक कांटे से वजन करने पर इन पौधों का कुल वजन 5 किलो 292 ग्राम पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लगभग 80 हजार रुपये है. पुलिस ने आरोपी मंगला रोत को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने यह गांजा किसे बेचा था. इस संबंध में और भी खुलासे होने की संभावना है.
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