Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के वसी गांव में ओडवाडिया रोड पर खेतो में एक युवक पेड़ से फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला. कुछ ही दूर कच्चे रोड पर एक कार भी खड़ी है. युवक के पर्स से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला है. जिस पर अब पुलिस युवक की पहचान करने के प्रयास कर रही है.

दोवड़ा थाना पुलिस के अनुसार वसी खास पंचायत में ओडवाडिया रोड पर एक युवक का शव फंदे पर लटका हुआ मिलने की सूचना मिली. जिस आर हेड कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे. युवक महुआ के पेड़ से रस्सी का फंदा लगाकर लटका हुआ था. फांसी से उसकी जीभ भी बाहर आ गई थी. पेड़ की डाली पर एक चद्दर भी रखी हुई मिली. वही कुछ ही दूर कच्चे रोड पर एक गुजरात नंबर की कार भी पड़ी मिली.

जिसकी चाबी युवक के पास से मिली. पुलिस ने युवक की तलाशी ली. जेब से पर्स में एक ड्राईविंग लाइसेंस मिला है. जिसमें उसका नाम नाथूलाल पुत्र नानजी कलासुआ निवासी रघुनाथपुरा लिखा हुआ है. पुलिस ने रघुनाथपुरा पंचायत के सरपंच ओर अन्य लोगों को सूचना दी है. शव मौके पर लटका हुआ है और पुलिस उसकी पहचान करने के प्रयास कर रही है. वही पुलिस घटना के कारणों का भी पता लगाने का प्रयास कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!