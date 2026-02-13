Zee Rajasthan
डूंगरपुर में फिटनेस सेंटर नहीं, पड़ोसी जिलों के चक्कर काट रहे वाहन मालिक, क्यों 100 KM दूर जाना मजबूरी

Rajasthan News: डूंगरपुर में प्राइवेट फिटनेस सेंटर न होने से 7 हजार वाहन मालिक परेशान हैं. उन्हें 100 किमी दूर उदयपुर-बांसवाड़ा जाना पड़ रहा है. वागड़ बस एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर मांग की है कि स्थानीय स्तर पर व्यवस्था बहाल होने तक DTO कार्यालय को ही फिटनेस अधिकार वापस दिए जाएं.

Published: Feb 13, 2026, 03:15 PM IST | Updated: Feb 13, 2026, 03:15 PM IST

डूंगरपुर में फिटनेस सेंटर नहीं, पड़ोसी जिलों के चक्कर काट रहे वाहन मालिक, क्यों 100 KM दूर जाना मजबूरी

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में व्यावसायिक वाहन मालिकों और बस संचालकों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट गले की फांस बन गया है. सरकार के एक नए आदेश ने जिले के करीब 7 हजार से अधिक व्यावसायिक वाहनों के पहियों को मुश्किल में डाल दिया है. आलम यह है कि अपनी गाड़ियों की फिटनेस जांच करवाने के लिए मालिकों को पड़ोसी जिलों की खाक छाननी पड़ रही है.

क्या है पूरा विवाद?
बता दें कि हाल ही में राज्य सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब जिला परिवहन कार्यालय (RTO/DTO) व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे.यह जिम्मेदारी अब निजी (प्राइवेट) फिटनेस सेंटरों को सौंप दी गई है. विडंबना यह है कि डूंगरपुर जिले में वर्तमान में एक भी प्राइवेट फिटनेस सेंटर पंजीकृत या क्रियाशील नहीं है. सेंटर न होने के कारण डूंगरपुर के वाहन मालिकों को मजबूरी में 100 किलोमीटर दूर उदयपुर या बांसवाड़ा जाना पड़ रहा है.

जेब पर भारी पड़ रहा सफर
वागड़ बस एसोसिएशन के नेतृत्व में आज बड़ी संख्या में वाहन संचालक कलेक्ट्री पहुंचे और जिला कलेक्टर के माध्यम से परिवहन आयुक्त को ज्ञापन सौंपा. एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी व्यथा सुनाते हुए बताया कि पड़ोसी जिलों में जाने से उन पर चौतरफा मार पड़ रही है. डीजल का भारी खर्च और रास्ते में लगने वाले टोल टैक्स से लागत बढ़ गई है.वहीं फिटनेस की प्रक्रिया में पूरा दिन निकल जाता है, जिससे उस दिन वाहन का संचालन बंद रहता है और कमाई का नुकसान भी होता है. लंबी दूरी तय करने से वाहनों की सुरक्षा और समय पर सर्टिफिकेट न मिलने का डर भी बना रहता है.

पुरानी व्यवस्था हो बहाल
वाहन संचालकों की मांग स्पष्ट है-जब तक डूंगरपुर जिले की भौगोलिक सीमा के भीतर निजी फिटनेस सेंटर शुरू नहीं हो जाते, तब तक सरकार अपने आदेश को स्थगित रखे. एसोसिएशन ने मांग की है कि जिला परिवहन कार्यालय को ही पुनः फिटनेस जारी करने का अधिकार दिया जाए ताकि स्थानीय मालिकों को राहत मिल सके. यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो संचालकों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

