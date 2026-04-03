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अब संसाधनों से लैस होंगे डूंगरपुर के वनकर्मी, जंगलों में होगी पैनी नजर! 11 नई बाइक्स से तेज होगी गश्त

Dungarpur News: डूंगरपुर में वन विभाग ने वन्यजीव संरक्षण और जंगलों की निगरानी को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. 6 रेंजों को रेस्क्यू किट और 11 नई बाइक्स दी गई हैं, जिससे पैंथर सहित वन्यजीवों के रेस्क्यू और गश्त कार्य अब ज्यादा प्रभावी होंगे.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 03, 2026, 02:29 PM IST | Updated:Apr 03, 2026, 02:29 PM IST

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अब संसाधनों से लैस होंगे डूंगरपुर के वनकर्मी, जंगलों में होगी पैनी नजर! 11 नई बाइक्स से तेज होगी गश्त

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्रों की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. लंबे समय से संसाधनों की कमी का सामना कर रहे वनकर्मियों को अब विभाग की ओर से सशक्त किया जा रहा है. इसी कड़ी में जिले की सभी 6 रेंजों के लिए वन्यजीव रेस्क्यू किट और वन क्षेत्रों में गश्त के लिए 11 नई बाइक्स उपलब्ध कराई गई हैं. वनकार्मिकों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने से वन्यजीवों और आमजन को राहत मिलेगी.

डूंगरपुर जिले में अक्सर आबादी क्षेत्रों में पैंथर, जरख या अन्य वन्यजीवों के आने पर वनकर्मियों को संसाधनों के अभाव में रेस्क्यू करने में भारी मशक्कत करनी पड़ती थी. कई बार मांग करने के बाद भी संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे थे लेकिन आईएफएस मोहित गुप्ता के डूंगरपुर जिले के उपवन संरक्षक का पद संभालने के बाद उन्होंने वनकार्मिको को आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के प्रयास शुरू किये. इधर प्रयासों के चलते केम्पा स्कीम में डूंगरपुर वन मंडल को वन्यजीव रेस्क्यू किट और बाइक्स मिली है.

क्या बोले एसीएफ गौतम मीणा

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डूंगरपुर वन विभाग के एसीएफ गौतम मीणा ने बताया कि वन्यजीवों के संरक्षण के लिए 6 रेंजों में रेस्क्यू किटों का वितरण कर दिया है. इस किट में मगरमच्छों को पकड़ने के लिए जाल, पैंथर (तेंदुए) के लिए विशेष पिंजरे और घायल वन्यजीवों के उपचार के लिए आवश्यक उपकरण शामिल हैं. इन संसाधनों के आने से वन विभाग अब वन्यजीव रेस्क्यू कार्यों को और भी बेहतर ढंग से करने में सक्षम हो गया है.


दुर्गम रास्तों पर अब बाइक से होगी पैनी नजर
डूंगरपुर वन विभाग के एसीएफ गौतम मीणा ने बताया कि रेस्क्यू किटों के अलावा वन क्षेत्रों की सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विभाग ने 11 नई बाइक्स बेड़े में शामिल हुई हैं. घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर जहां चार पहिया वाहन नहीं पहुंच पाते थे, वहां अब वनकर्मी इन बाइक्स के जरिए आसानी से पहुंच सकेंगे. समय पर गश्त होने से जंगल में होने वाली अवैध कटाई और शिकार जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा.

खासकर गर्मी के मौसम में वनों में लगने वाली आग की सूचना मिलते ही कर्मचारी कम समय में मौके पर पहुंच सकेंगे. उन्होंने बताया कि वन कार्मिको को वन्यजीव रेस्क्यू किट का वितरण तो कर दिया गया है | वही बाइक्स का रजिस्ट्रेशन करवाकर सभी रेंज को जल्द ही सौंपी जाएगी.


वन विभाग के इस कदम से वन्यजीव संरक्षण और वन क्षेत्रो की सुरक्षा में एक नया अध्याय शुरू हुआ है. संसाधनों की इस बढ़ोतरी से जिले के वनकर्मियों में उत्साह है, क्योंकि इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और फील्ड में आने वाली चुनौतियों का वे बेहतर ढंग से सामना कर पाएंगे. इसके साथ वनकर्मियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने से वन्यजीवो और आमजन को राहत मिलेगी.

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