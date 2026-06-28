/कलेवा से लेकर स्मार्ट वॉच तक उतरवाई, डूंगरपुर में वनपाल परीक्षा में सुरक्षा के सख्त इंतजाम

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में रविवार को वनपाल भर्ती परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच आयोजित की जा रही है. परीक्षा को शांतिपूर्ण, पारदर्शी और नकलमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जिले में बनाए गए 34 परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का पहुंचना शुरू हो गया. परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की त्रि स्तरीय जांच प्रक्रिया पूरी की गई.

34 परीक्षा केंद्रों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था

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वनपाल भर्ती परीक्षा के लिए डूंगरपुर जिले में कुल 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती गई. परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें सभी केंद्रों पर तैनात रहीं, ताकि परीक्षा प्रक्रिया बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो सके.

इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध

परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों को जागरूक करने के लिए चेतावनी संबंधी पर्चे लगाए गए थे. इनमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा केंद्र में ले जाना प्रतिबंधित है. साथ ही नकल करने या अनुचित साधनों का उपयोग करने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की चेतावनी भी दी गई.

त्रि स्तरीय जांच के बाद मिला प्रवेश

सुबह 9 बजे परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार खोले गए. सबसे पहले पुलिसकर्मियों और वीक्षकों ने अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और पहचान पत्र की जांच की. इसके बाद मेटल डिटेक्टर की सहायता से तलाशी ली गई. महिला अभ्यर्थियों की जांच अलग सुरक्षित कक्ष में महिला कर्मचारियों द्वारा की गई.

जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का पूरी तरह पालन किया गया. महिला अभ्यर्थियों से चुन्नी, दुपट्टा और हाथ में बंधा कलेवा तक उतरवाया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अनुचित सामग्री परीक्षा कक्ष तक न पहुंच सके.

बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही प्रवेश

दस्तावेज और शारीरिक जांच के बाद सभी अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन किया गया. इसके साथ ही थंब इम्प्रेशन भी लिए गए. पूरी त्रि स्तरीय जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया.

सुबह 10 बजे सभी परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वार बंद कर दिए गए. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई.

10,460 अभ्यर्थी दे रहे परीक्षा

वनपाल भर्ती परीक्षा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जा रही है. जिले में इस परीक्षा में कुल 10,460 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं. परीक्षा को निष्पक्ष और नकलमुक्त बनाए रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं प्रशासनिक अधिकारी लगातार परीक्षा व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.