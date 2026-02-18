Zee Rajasthan
बीवी-बच्चा छोड़ दूसरी महिला के प्यार में पागल हुआ शख्स, शादीशुदा प्रेमिका के लिए उठा लिया यह कदम

Dungarpur Crime News: डूंगरपुर जिले के गैंजी गांव में सरकारी स्कूल की नई बिल्डिंग पर एक शादीशुदा युवक-युवती के शव फंदे से लटके मिले. युवक 18 दिन से लापता था. घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Feb 18, 2026, 12:49 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 12:49 PM IST

बीवी-बच्चा छोड़ दूसरी महिला के प्यार में पागल हुआ शख्स, शादीशुदा प्रेमिका के लिए उठा लिया यह कदम

Dungarpur Crime News: डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के गैंजी गांव में एक सनसनी खेज मामला सामने आया है, जहां एक प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. दोनों के शव सरकारी स्कूल की बिल्डिंग पर फंदे से लटके मिले हैं. युवक और युवती दोनों ही शादी शुदा थे. आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के चौरासी थाने के हैड कांस्टेबल हजारीलाल गुर्जर ने बताया कि आज बुधवार सुबह पुलिस को टेलीफोन के जरिए सूचना मिली. लोगो ने बताया स्कूल की नई बन रही बिल्डिंग की छत पर निकले हुए लोहे के सरियों से एक युवक- युवती के शव लटके हुए है.

सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों की शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए है. पुलिस ने मृतक युवक की पहचान मनोज (22) पुत्र सुरेश खराडी, निवासी पाकरोन के रूप में की है. मृतक के साथ लटकी मिली युवती धम्बोला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है . पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी है.

सूचना पर युवक के परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन युवती के परिजन मौके पर नहीं आए . इधर इसके बाद पुलिस ने शवो को मौके से उतरवाकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया . युवक मनोज पहले से शादीशुदा है और उसके एक बेटी भी है. मनोज की पत्नी ने कल 17 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दी है. इसमें बताया है कि उसके पति लड़ाई झगड़ा करने के बाद 1 फरवरी को घर से निकल गए थे.

पति के दूसरी लड़की से प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी के साथ लड़ाई हुई थी. वहीं, 18वें दिन पति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. वहीं, जिस युवती का शव साथ में लटका मिला है. वह भी शादीशुदा है. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. घटना को लेकर अब पुलिस जांच ने जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्‍मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्‍पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

ये भी पढ़ें-

