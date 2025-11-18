Zee Rajasthan
Dungarpur: RUIDP की लापरवाही से गेपसागर की पाल पर टूटी पाइपलाइन, लाखों लीटर पानी बहा

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर के गेपसागर की पाल पर पानी सप्लाई की मेन पाइप लाइन टूटने से पानी की सप्लाई होते ही पानी सड़क पर पानी ही पानी बहने लगा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Nov 18, 2025, 05:52 PM IST | Updated: Nov 18, 2025, 05:52 PM IST

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर शहर के गेपसागर की पाल पर पानी सप्लाई की मेन पाइप लाइन टूट गई. आज मंगलवार सुबह पानी की सप्लाई होते ही पानी फव्वारे की तरह सड़क पर ही बहने लगा. शहर की मेन पाल पर पानी ही पानी हो गया.

सीवरेज पाइप लाइन की खुदाई में लापरवाही से हजारों लीटर पानी फालतू में बह गया. जलदाय विभाग के अधिकारियों ओर कर्मचारियों को पता लगा तब तक पूरी पाल पानी से भर गई. इससे लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हुई.

डूंगरपुर शहर में इन दिनों सीवरेज पाइप लाइन का काम चल रहा है. सीवरेज काम के लिए ठेकेदार की ओर से जहां तहां मनमर्जी से खुदाई की जा रही है. ऐसे में हाल ये है कि पहले से शहर में डाली गई पाइप लाइन खुदाई में डेमेज हो रही है. सोमवार को शहर के गेपसागर की पाल पर जेसीबी लगाकर खुदाई का काम शुरू हुआ. इसी दौरान गेपसागर की पाल पर पानी सप्लाई की मुख्य पाइप लाइन भी टूट गई.

ठेकेदार ने भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. आज मंगलवार को पानी की सप्लाई शुरू करते ही मेन पाइप लाइन से फव्वारे की तरह पानी बहने लगा. हजारों लीटर पीने का साफ पानी सड़क पर बहने लगा जबकि ये पाल नए ओर पुराने शहर के साथ ही कई गांवों को जोड़ने वाली मेन सड़क है.

सड़क पर पानी ही पानी के साथ कीचड़ से लोगों को परेशानी हुई. लोगों ने इनकी शिकायत जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी की लेकिन पानी की सप्लाई रोकते इससे पहले पूरी सड़क पर पानी फैल गया. शहर में सीवरेज लाइन की मनमर्जी से खुदाई के चलते जहां पाइप लाइन टूटने से पानी फालतू में बह रहा है.वहीं, लोगो को भी पीने के पानी के लिए कई दिनों तक परेशान होना पड़ रहा है. फिलहाल पाइप लाइन को ठीक करने का काम किया जा रहा है.

