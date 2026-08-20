/आधी रात को डूंगरपुर गर्ल्स हॉस्टल में मिली बिना नंबर की बाइक, जांच करने पहुंचे छात्र तो अधिकारी बोले- 'तुम पूछने वाले कौन?'

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर स्थित वीर बाला काली बाई गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन के पति के कथित रूप से अवैध तरीके से ठहरने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के छात्र बुधवार देर शाम टीएडी कार्यालय पहुंचे. छात्रों ने अधिकारियों से मामले में अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मांगी लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उनका आक्रोश बढ़ गया. इसके बाद छात्रों ने टीएडी कार्यालय के नीचे चैनल गेट बंद कर दिया और उपायुक्त को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए.

रात में हॉस्टल पहुंची थी एबीवीपी और पुलिस

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मामला मंगलवार रात का है. वीर बाला काली बाई गर्ल्स हॉस्टल में किसी अवैध व्यक्ति के ठहरने की सूचना मिलने के बाद एबीवीपी के छात्र और कोतवाली पुलिस हॉस्टल पहुंचे थे. टीम ने हॉस्टल परिसर में जांच की लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं मिला. इस दौरान वार्डन ने फोटो में दिखाई दे रहे व्यक्ति को अपना पति बताया था.

हॉस्टल के नजदीक झाड़ियों में एक बिना नंबर की बाइक भी मिली थी. इसके बाद एबीवीपी ने गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन के पति के रुकने को लेकर आपत्ति जताई और मामले में कार्रवाई की मांग उठाई.

कार्रवाई की जानकारी लेने टीएडी कार्यालय पहुंचे छात्र, मचा बवाल

इसी मामले को लेकर बुधवार देर शाम एबीवीपी के छात्र टीएडी कार्यालय पहुंचे. छात्रों ने टीएडी उपायुक्त सत्यप्रकाश कस्वा से पूरे मामले में अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी. एबीवीपी के प्रांत कार्यसमिति सदस्य दिलीप कुमार डामोर, प्रांत जनजाति कार्यप्रमुख राजेंद्र खराड़ी और छात्रावास कार्यप्रमुख अनिल धमलात भी इस दौरान मौजूद रहे.

एबीवीपी नेताओं का आरोप है कि बातचीत के दौरान टीएडी उपायुक्त की ओर से उन्हें धमकाने वाला जवाब दिया गया. नेताओं के अनुसार, उपायुक्त ने छात्रों से कहा कि 'वे पूछने वाले कौन होते हैं और हॉस्टल में जाने को लेकर भी सवाल किया'.

चैनल गेट बंद कर धरने पर बैठे छात्र

उपायुक्त के कथित जवाब से छात्र नाराज हो गए. इसके बाद छात्र नेता सीढ़ियों से नीचे आए और कार्यालय के नीचे लगा चैनल गेट बंद कर दिया. छात्रों ने उपायुक्त के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और वहीं धरने पर बैठ गए. एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को पद से हटाने की मांग भी उठाई.

धरने के दौरान उपायुक्त सहित कार्यालय के अन्य कार्मिक ऊपर मौजूद रहे. नीचे चैनल गेट बंद होने और छात्रों के धरने पर बैठने के कारण वे कार्यालय के अंदर ही फंस गए. हॉस्टल में वार्डन के पति के ठहरने से शुरू हुआ विवाद अब एबीवीपी और टीएडी प्रशासन के बीच टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है.