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डूंगरपुर गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में सो रहा था अनजान युवक! फोटो वायरल होते ही मचा हड़कंप, वॉर्डन बोली- पति थे

Dungarpur News: डूंगरपुर के वीर बाला काली बाई गर्ल्स हॉस्टल में युवक की फोटो वायरल होने से हंगामा हो गया. जांच में युवक नहीं मिला, लेकिन फोटो वाला खाट और अन्य सामान मिले. पास की झाड़ियों से बिना नंबर की बाइक जब्त हुई. छात्राओं ने खाने, पानी और सफाई को लेकर भी शिकायतें कीं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 19, 2026, 09:40 AM IST | Updated:Aug 19, 2026, 09:40 AM IST
डूंगरपुर गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में सो रहा था अनजान युवक! फोटो वायरल होते ही मचा हड़कंप, वॉर्डन बोली- पति थे
Image Credit: राजस्थान हॉस्टल बवाल.

Dungarpur News: डूंगरपुर शहर के एसबीपी कॉलेज के पीछे स्थित वीर बाला काली बाई गर्ल्स हॉस्टल में मंगलवार रात युवक की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा हो गया. फोटो में एक युवक हॉस्टल के अंदर खाट पर सोता हुआ नजर आ रहा था. फोटो वायरल होने की सूचना मिलने पर एबीवीपी के कार्यकर्ता हॉस्टल पहुंचे. इसके साथ ही कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और हॉस्टल के अंदर जांच शुरू की.

हॉस्टल में नहीं मिला युवक, फोटो वाली चीजें मिलीं
पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हॉस्टल के अंदर छानबीन की, लेकिन फोटो में दिखाई दे रहा युवक वहां नहीं मिला. हालांकि जांच के दौरान फोटो में नजर आ रहा खाट, जाली और एक बोतल उसी तरह की मिली. इन चीजों के मिलने के बाद वायरल फोटो हॉस्टल के अंदर की ही होने की पुष्टि हुई.

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जांच के दौरान मौके पर युवक नहीं मिलने से उसके वहां से चले जाने या भागने का अंदेशा जताया गया. मामले को लेकर हॉस्टल में किसी पुरुष व्यक्ति के रहने और सोने पर भी सवाल उठाए गए.

वार्डन ने व्यक्ति को बताया अपना पति
पुलिस ने हॉस्टल में मौजूद लोगों से पूछताछ की. इस दौरान वार्डन ने हॉस्टल में ठहरे व्यक्ति को अपना पति बताया. वहीं पुलिस ने हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों के बारे में जानकारी ली तो उन्हें बंद बताया गया. इसके बाद पुलिस ने हॉस्टल और आसपास के क्षेत्र में छानबीन की.

झाड़ियों में मिली बिना नंबर की बाइक
पुलिस की जांच के दौरान हॉस्टल के पास झाड़ियों के बीच एक बिना नंबरी बाइक मिली. पुलिस के अनुसार यह बाइक हॉस्टल में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नहीं थी. इसके बाद पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया. मामले में पुलिस और प्रशासनिक स्तर पर जांच की जा रही है.

छात्राओं ने खाने और पानी को लेकर लगाए आरोप
घटना के दौरान हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर भी आक्रोश जताया. छात्राओं ने आरोप लगाया कि हॉस्टल में सफाई कर्मचारी नहीं होने के कारण उन्हें खुद ही सफाई करनी पड़ती है. उन्होंने हॉस्टल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए.

छात्राओं का आरोप है कि खाने में कई बार सब्जी नहीं दी जाती. दाल पूरी तरह पानी जैसी होती है, और कीड़े वाले आटे की रोटियां भी दी जाती हैं, जिन्हें खाना उनके लिए असंभव है.

पीने के पानी और हॉस्टल की हालत पर भी सवाल
छात्राओं ने पीने के पानी को लेकर भी शिकायत की. उनका कहना है कि हॉस्टल में मिलने वाला पानी फ्लोराइड युक्त और खराब है. इसके चलते उन्हें पीने का पानी लेने के लिए बाहर आरओ प्लांट जाना पड़ता है.

छात्राओं ने हॉस्टल की इमारत की स्थिति को लेकर भी नाराजगी जताई. उनके अनुसार दीवारों में सीलन भरी हुई है और समय के साथ भवन की हालत लगातार खराब हो रही है.

पुलिस और प्रशासन कर रहा मामले की जांच
वीर बाला काली बाई गर्ल्स हॉस्टल में युवक की वायरल फोटो, वार्डन के बयान, सीसीटीवी कैमरों के बंद होने और हॉस्टल के पास मिली बिना नंबर की बाइक को लेकर पुलिस जांच कर रही है. वहीं छात्राओं की ओर से सामने रखी गई व्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतों की भी जांच की जा रही है. मामले में जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम को लेकर स्थिति और साफ हो सकेगी.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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