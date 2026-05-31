/डूंगरपुर में 1.74 करोड़ का सोना बरामद! इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में छिपाकर लाई जा रही थी खेप

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पुलिस ने सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये मूल्य का अवैध सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई जिला विशेष टीम (डीएसटी) और बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की. मामले में कार सवार तीन युवकों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है.

मुखबिर की सूचना पर की गई नाकेबंदी

डूंगरपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष कुमार ने बताया कि डीएसटी को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे-48 से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है. सूचना के आधार पर लेहना घाटी क्षेत्र में विशेष नाकेबंदी की गई. इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई.

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इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में छिपाया गया था सोना

तलाशी के दौरान पुलिस को कार में एक इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन चूल्हा मिला. जब पुलिस ने उसकी गहन जांच की तो उसके भीतर सोने की रिंगें छिपाकर रखी गई थीं. सोने को इस तरह छिपाया गया था ताकि कस्टम और पुलिस की नजरों से बचाया जा सके.

पुलिस ने मौके पर कार और बरामद सोने को जब्त कर लिया. बाद में सोने का वजन कराया गया, जिसमें कुल 1 किलो 77 ग्राम और 840 मिलीग्राम सोना मिला. अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है.

तीन युवक डिटेन, पूछताछ जारी

कार में सवार तीनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. इनमें बांसवाड़ा जिले के नडीयादा गांव निवासी राजपाल सिंह, नवागांव निवासी परवेश पाटीदार और कार चालक कुंवारिया निवासी प्रदीप पाटीदार शामिल हैं. तीनों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है.

कुवैत से जुड़ा मिला तस्करी का लिंक

पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोना तस्करी का यह मामला खाड़ी देश कुवैत से जुड़ा हुआ है. पूछताछ में पता चला कि राजपाल सिंह कुवैत में काम करता है और वह कुवैत से सोना लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था. उसे रिसीव करने के लिए परवेश पाटीदार प्रदीप पाटीदार की किराये की कार लेकर वहां पहुंचा था.

राजपाल सिंह ने पूछताछ में बताया कि कुवैत में रहने वाले बांसवाड़ा के नवागांव निवासी जगदीश पाटीदार ने उसे भारत लाने के लिए कुछ सामान दिया था. इसी सामान में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा भी शामिल था, जिसके भीतर सोने की रिंगें छिपाई गई थीं. राजपाल का कहना है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

आयकर, जीएसटी और कस्टम विभाग को दी सूचना

मामले की गंभीरता और बड़ी मात्रा में बरामद सोने को देखते हुए डूंगरपुर पुलिस ने आयकर विभाग, जीएसटी विभाग और कस्टम विभाग को भी आधिकारिक सूचना दे दी है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और तीनों युवकों से गहन पूछताछ जारी है.