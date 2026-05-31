Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /dungarpur
  • /डूंगरपुर में 1.74 करोड़ का सोना बरामद! इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में छिपाकर लाई जा रही थी खेप

डूंगरपुर में 1.74 करोड़ का सोना बरामद! इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में छिपाकर लाई जा रही थी खेप

Dungarpur News: डूंगरपुर में पुलिस ने एनएच-48 पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 किलो 77 ग्राम 840 मिलीग्राम सोना बरामद किया है. करीब 1.74 करोड़ रुपये मूल्य का यह सोना इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन चूल्हे में छिपाया गया था. मामले में तीन युवकों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 31, 2026, 12:13 PM|Updated: May 31, 2026, 12:13 PM
डूंगरपुर में 1.74 करोड़ का सोना बरामद! इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में छिपाकर लाई जा रही थी खेप
Image Credit: AI Generated

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में पुलिस ने सोने की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये मूल्य का अवैध सोना जब्त किया है. यह कार्रवाई जिला विशेष टीम (डीएसटी) और बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से की. मामले में कार सवार तीन युवकों को डिटेन कर पूछताछ की जा रही है.

मुखबिर की सूचना पर की गई नाकेबंदी
डूंगरपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) मनीष कुमार ने बताया कि डीएसटी को मुखबिर से पुख्ता सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे-48 से संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है. सूचना के आधार पर लेहना घाटी क्षेत्र में विशेष नाकेबंदी की गई. इसी दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई.

Add Zee News as a Preferred Source

इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे में छिपाया गया था सोना
तलाशी के दौरान पुलिस को कार में एक इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन चूल्हा मिला. जब पुलिस ने उसकी गहन जांच की तो उसके भीतर सोने की रिंगें छिपाकर रखी गई थीं. सोने को इस तरह छिपाया गया था ताकि कस्टम और पुलिस की नजरों से बचाया जा सके.

पुलिस ने मौके पर कार और बरामद सोने को जब्त कर लिया. बाद में सोने का वजन कराया गया, जिसमें कुल 1 किलो 77 ग्राम और 840 मिलीग्राम सोना मिला. अंतरराष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसकी कीमत करीब 1 करोड़ 74 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है.

तीन युवक डिटेन, पूछताछ जारी
कार में सवार तीनों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. इनमें बांसवाड़ा जिले के नडीयादा गांव निवासी राजपाल सिंह, नवागांव निवासी परवेश पाटीदार और कार चालक कुंवारिया निवासी प्रदीप पाटीदार शामिल हैं. तीनों को पूछताछ के लिए थाने लाया गया है.

कुवैत से जुड़ा मिला तस्करी का लिंक
पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि सोना तस्करी का यह मामला खाड़ी देश कुवैत से जुड़ा हुआ है. पूछताछ में पता चला कि राजपाल सिंह कुवैत में काम करता है और वह कुवैत से सोना लेकर अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचा था. उसे रिसीव करने के लिए परवेश पाटीदार प्रदीप पाटीदार की किराये की कार लेकर वहां पहुंचा था.

राजपाल सिंह ने पूछताछ में बताया कि कुवैत में रहने वाले बांसवाड़ा के नवागांव निवासी जगदीश पाटीदार ने उसे भारत लाने के लिए कुछ सामान दिया था. इसी सामान में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा भी शामिल था, जिसके भीतर सोने की रिंगें छिपाई गई थीं. राजपाल का कहना है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

आयकर, जीएसटी और कस्टम विभाग को दी सूचना
मामले की गंभीरता और बड़ी मात्रा में बरामद सोने को देखते हुए डूंगरपुर पुलिस ने आयकर विभाग, जीएसटी विभाग और कस्टम विभाग को भी आधिकारिक सूचना दे दी है. फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और तीनों युवकों से गहन पूछताछ जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

ट्रेंडिंग न्यूज़

अलवर में 25 फीट गहरे खेत में पलटी राजस्थान रोडवेज, बस में सवार थे 42 से अधिक यात्री

Photos: राजस्थान में आंधी-तूफान ने मचाई तबाही, गिरे पेड़ और 92 बिजली पोल धराशायी, मची अफरा-तफरी

भयंकर गर्मी का देसी तोड़! पेट को रखे ठंडा-ठंडा कूल-कूल, आजमाएं दादी-नानी वाली यह खास रेसिपी

बारिश आते ही जन्नत बन जाता है राजस्थान, इन जगहों पर मिलता है स्वर्ग जैसा सुकून!

मुंह का कम खुलना और बार-बार छाले हो सकते हैं कैंसर के संकेत, डॉक्टरों ने दी बड़ी सलाह

क्या आपने सुना है पालर पानी का नाम? रेगिस्तान में सदियों से बुझा रहा प्यास

सराफा बाजार में सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, आसमान पर पहुंचे दाम! जानें ताजा भाव

सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! सोना लुढ़का, चांदी स्थिर, जानें ताजा भाव

बीकानेर में दिन में छाया अंधेरा, आसमान तक पहुंचा रेत का गुबार, देखें फोटोज

राजस्थान में दिन में अंधेरा, शाम को हुई भारी बारिश, आने वाले 3 घंटों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट

बीकानेर में रेत का रौद्र तांडव! विशाल बवंडर ने दिन को बनाया रात, Watch Video

राजस्थान में नौतपा के बीच बिगड़ा मौसम का मिजाज, बादल गरजने के साथ होगी भारी से अति भारी बारिश!

किसानों के लिए खुशखबरी! जल्द जारी हो सकती है CM किसान सम्मान निधि की 6वीं किस्त

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 8 जिलों में रेड अलर्ट, पीली और काली आंधी के लिए रहें तैयार, घर से निकलने से पढ़े IMD की चेतावनी

आज इन जिलों को झमाझम भिगोएंगे काले बदरा, वज्रपात से भी बचने का रखें इंतजाम!

Rajasthan News: पांडुपोल हनुमान मंदिर, जहां भीम ने गदा मारकर बनाया था पहाड़ों के बीच रास्ता, जानें पूरी कहानी

सराफा बाजार में टूटा रिकॉर्ड, औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम! जानें ताज भाव

इबोला वायरस को लेकर राजस्थान स्वास्थ्य विभाग सतर्क, एयरपोर्ट से अस्पताल तक हाई अलर्ट!

IPS अमित बुड़ानिया का फेसबुक पोस्ट वायरल, बताया अपराधी के लिए जेल से भी भयानक क्या है?

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

अगले 3 घंटे बेहद अहम, इन जिलों में मेघगर्जन और बारिश का खतरा

Rajasthan News: थार की माताओं का दुलार, हिरणों को देती हैं अपनी संतान जैसा प्यार

चूरू में प्रकृति ने दिखाया 'तांडव'! दोपहर 2 बजे छा गया अंधेरा और धूल से ढक गया आसमान

विदेश भेजने के नाम पर 2 करोड़ की ठगी! चूरू के 60 से ज्यादा लोग बने धोखाधड़ी का शिकार

1 जून से RTO में बड़ा धमाका! दलालों की दुकान होगी बंद, परिवहन विभाग का सख्त आदेश

Rajasthan Weather: अगले 3 घंटे भारी! चित्तौड़गढ़-बीकानेर और नागौर समेत 7 जिलों में आंधी-बारिश का येलो अलर्ट जारी

बाजार खुलते ही ढेर हुआ सोना, जयपुर में धड़ाम हुए गोल्ड के दाम, जानें सर्राफा बाजार के ताजा रेट

घर के अंदर बहाया गया खून, सिर्फ 1 KM दूर जलती मिली एक ही परिवार के 4 लोग की लाशें, पढ़ें क्राइम स्टोरी

राजस्थान में भीषण सड़क हादसा! बस-कार की टक्कर में उड़े परखच्चे, 4 की मौके पर मौत

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोने ने मारी लंबी छलांग! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान में मौसम का तूफानी यू-टर्न! जयपुर-दौसा समेत 19 जिलों में बारिश और ओलवृष्टि का अलर्ट

Rajasthan Weather: चित्तौड़गढ़ में आंधी-तूफान के साथ झमाझम बारिश, कई क्षेत्रों में बिजली गुल, पढ़ें पूरी अपडेट

RPSC Lecturer Exam 2025: राजस्थान में प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आज से, धुंधली फोटो वाले आधार कार्ड पर आयोग का बड़ा निर्देश

दिल्ली-मुंबई के ब्रांड्स भी पड़ जाएंगे फीके, राजस्थान के इन बाजारों में मिलेगा सबसे यूनिक वेडिंग ड्रेस!

राजस्थान में अगले कुछ घंटे बेहद खतरनाक! मोबाइल पर बजा इमरजेंसी अलर्ट, आंधी-बारिश और बिजली गिरने का खतरा

Tags:
Dungarpur News

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भाई-भतीजावाद पर करारा व्यंग्य! राजस्थान की यह कहावत आज भी है पूरी तरह फिट

भाई-भतीजावाद पर करारा व्यंग्य! राजस्थान की यह कहावत आज भी है पूरी तरह फिट

Rajasthani Kahavat
2

झुंझुनूं बनेगा नया वाइल्डलाइफ टूरिज्म हब, बीड़-बांसियाल रिजर्व में फिर दौड़ेंगी सफारी गाड़ियां

Jhunjhunu News
3

क्या आप राजस्थानी जानते हैं? बताइए इस कहावत का अर्थ

Rajasthani Kahavat
4

Dungarpur: घर में अकेली थी महिला, चाकू दिखाकर घुसे बदमाश... फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया

Dungarpur News
5

टोंक के देवली में शहीद स्मारक पर हमला, अज्ञात लोगों ने तोड़ी 50 फीट लंबी दीवार

Tonk News