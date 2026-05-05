/एडमिशन शुरू लेकिन टीचर गायब! डूंगरपुर के इन 5 कॉलेजों में 'शून्य' है स्टाफ, 'गेस्ट' के सहारे चल रही पढ़ाई

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में उच्च शिक्षा का ढांचा चरमराता नजर आ रहा है. सरकारी कॉलेजों में वर्षों से व्याख्याताओं के रिक्त पड़े पदों के कारण विद्यार्थियों का भविष्य अधर में है. हालात यह हैं कि पिछले चार सालों में खुले 7 नए कॉलेजों में से 5 कॉलेज ऐसे हैं, जहां एक भी स्थाई व्याख्याता की नियुक्ति नहीं हुई है. वही डूंगरपुर जिले में राजसेस और राज्य सरकार द्वारा संचालित 11 कॉलेज में स्वीकृत व्याख्याताओं के 170 पदों में से 92 पद रिक्त चल रहे हैं.

डूंगरपुर जिले के सरकारी कॉलेजों में सालों से व्याख्याताओ के पद खाली पड़े होने के कारण उच्च शिक्षा की स्थिति दयनीय हो गई है. चार साल पहले खुले 7 नए कॉलेज में 5 कॉलेज में तो एक भी व्याख्याता नहीं है गेस्ट फेकल्टी से जरुर पढ़ाई करवाई जा रही है लेकिन स्थाई व्याख्याता नियुक्त नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है. वहीं, नए सत्र के लिए कॉलेजों में ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो गए हैं.

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जिले में स्वीकृत 170 पदों में से 92 खाली

डूंगरपुर जिले में साल 2021 से पहले केवल 3 सरकारी कॉलेज संचालित थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 11 हो गई है. इन कॉलेजों में व्याख्याताओं के कुल 170 पद स्वीकृत हैं लेकिन वर्तमान में केवल 78 व्याख्याता ही कार्यरत हैं. शेष 92 पद रिक्त होने से पढ़ाई का कामकाज पूरी तरह प्रभावित हो रहा है. विशेषकर राजसेस के तहत खुले 6 कॉलेजों की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है, जहां प्रिंसिपल से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक के पद खाली पड़े हैं.

इन कॉलेजों में ‘शून्य’ शिक्षक

कमी के बीच ‘डेपुटेशन’ का खेल

डूंगरपुर जिले के सरकारी कॉलेज में एक तो पहले से ही व्याख्याताओ की कमी चल रही है. वहीं, चार ऐसे कॉलेज हैं, जहां कई विषयों के व्याख्याता तो हैं लेकिन राजनैतिक रसूखों के चलते ऐसे व्याख्याता डेपुटेशन पर चल रहे हैं. जिसमे एसबीपी कॉलेज में 42 व्याख्याताओ में से 2 व्याख्याता, बिछीवाड़ा कॉलेज में 6 में से 4 व्याख्याता, सीमलवाड़ा कॉलेज में 5 में से एक और सागवाड़ा कॉलेज में 6 में से एक व्याख्याता लम्बे समय से डेपुटेशन पर चल रहे हैं. वहीं, व्याख्याता के डेपुटेशन पर होने से उक्त स्थान पर गेस फैकेल्टी पर भी व्याख्याता नहीं लग पाता है.



हैरानी की बात यह है कि इन कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं और शिक्षकों के अभाव के बावजूद नए सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि बिना शिक्षकों के नए छात्र इन कॉलेजों में प्रवेश लेकर अपना भविष्य कैसे संवारेंगे. डूंगरपुर जिले में उच्च शिक्षा की यह तस्वीर प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है. यदि जल्द ही रिक्त पदों पर स्थाई नियुक्तियां नहीं की गईं, तो ग्रामीण क्षेत्र के हजारों विद्यार्थियों का स्नातक स्तर की पढ़ाई का सपना केवल एक अधूरा वादा बनकर रह जाएगा.