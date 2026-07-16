/डूंगरपुर के स्कूल में बड़ा हादसा, ऑफिस की गिरी छत गिरी, दो शिक्षक गंभीर घायल

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मारगिया महूड़ा में स्कूल के ऑफिस की छत का प्लास्टर अचानक गिर गया. हादसे में ऑफिस में कार्य कर रहे दो शिक्षकों के ऊपर मलबा गिरने से दोनों घायल हो गए. दोनों घायल शिक्षको को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है.

मामले के अनुसार, गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे शिक्षिका शिल्पा कुमारी रोत और शिक्षक राजकुमार बुनकर विद्यालय कार्यालय में बैठकर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्य कर रहे थे. इसी दौरान अचानक कार्यालय की छत का प्लास्टर टूटकर दोनों के ऊपर आ गिरा. हादसे में शिक्षिका शिल्पा कुमारी के पैर और कंधे पर गंभीर चोटें आईं, जबकि शिक्षक राजकुमार बुनकर के सिर और गर्दन पर गंभीर चोट लगने से दोनों लहूलुहान हो गए.

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विद्यालय में मच गई अफरा-तफरी

घटना के तुरंत बाद विद्यालय में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद कुक कम हेल्पर कमला रोत, पड़ोसी लता रोत और महिपाल रोत ने तत्परता दिखाते हुए मलबा हटाया और दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद घटना की सूचना महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आंतरी के पीईईओ प्रभारी सुमेर सिंह राठौड़ और प्रवेश जैन को दी गई.

डूंगरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर

सूचना मिलते ही दोनों अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायल शिक्षकों को तत्काल आंतरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पहुंचाया. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए डूंगरपुर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.

इधर दोनों घायल शिक्षकों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस स्कूल में दो कमरे हैं. एक कमरे में ऑफिस चल रहा है और एक कमरा पहले से ही जर्जर अवस्था में है. वहीं, बच्चो को बरामदे में बैठाकर पढ़ाई करवाई जाती है.