/डूंगरपुर में शिक्षा का बुरा हाल, 17 पद खाली, गुरुजी नदारद तो छात्रों ने खुद ही संभाल ली क्लास!

Dungarpur News: शिक्षा व्यवस्था के दावों की पोल खोलती एक हैरान करने वाली तस्वीर डूंगरपुर जिले के बोखला पाल स्थित चंदूलाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से सामने आई है. यहाँ शिक्षकों की कमी का आलम यह है कि छोटी कक्षाओं के नौनिहालों को पढ़ाने के लिए अब बड़ी कक्षाओं के छात्रों को ही "गुरुजी" बनना पड़ रहा है. यह स्थिति किसी एक दिन की नहीं, बल्कि पिछले डेढ़ साल से बनी हुई है. स्कूल में शिक्षकों के कुल 33 पदों में से 17 पद खाली चल रहे हैं.

विषयवार पढ़ाई ठप, खाली हैं कई महत्वपूर्ण पद

करीब 600 से अधिक विद्यार्थियों वाले इस विद्यालय में कुल 33 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में केवल 16 शिक्षक ही कार्यरत हैं. रिक्त पदों के कारण विषयवार पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित हो रही है. स्कूल में हिंदी विषय के 3 पद, राजनीति विज्ञान के 2 पद तथा भौतिकी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के 1-1 पद लंबे समय से खाली हैं.

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केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि विद्यालय में लाइब्रेरियन, उप-प्रधानाचार्य, अतिरिक्त एवं सहायक प्रशासनिक अधिकारी, जमादार और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद भी रिक्त पड़े हैं. शिक्षकों की भारी कमी के चलते अब छात्र ही शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं. बड़ी कक्षाओं के छात्र-छात्राएं स्वयं ही ब्लैकबोर्ड पर चौक थामकर छोटी कक्षाओं में अध्यापन करवा रहे हैं ताकि पढ़ाई पूरी तरह बंद न हो.

प्रमोशन के बाद खाली हुए पद, नई नियुक्तियों ने नहीं दी जॉइनिंग

बोखला पाल पंचायत के प्रशासक राजकुमार डोडा व ग्रामीण मिथुन डोडा ने बताया कि डेढ़ साल पहले यहाँ सभी 33 पद भरे हुए थे. लेकिन शिक्षकों के प्रमोशन होने और अन्य जगहों पर पदस्थापन के बाद एक-एक कर 17 पद खाली हो गए. विभाग ने स्थिति संभालने के लिए 5 नए व्याख्याताओं की नियुक्ति तो की, लेकिन उनमें से अधिकांश ने अब तक स्कूल में कार्यभार ग्रहण (जॉइनिंग) नहीं किया है.

इन रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग से लेकर जिला कलेक्टर तक को कई बार ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

भविष्य के साथ खिलवाड़

बोखला पाल के सरकारी स्कूल की यह स्थिति प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है. एक तरफ सरकार "पढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया" का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ वागड़ के इस अंचल में बुनियादी शिक्षकों की कमी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है. यदि समय रहते इन रिक्त पदों को नहीं भरा गया, तो बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम और बच्चों की नींव दोनों ही प्रभावित होना तय है.