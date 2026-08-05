/डूंगरपुर में सरकारी टीचर की संदिग्ध मौत, बंद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

राज्य चुनें
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद नगर में एक सरकारी अध्यापिका की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है. मृतका सरकारी में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
डूंगरपुर जिले के एएसआई विपिन जोशी ने बताया कि आजाद नगर निवासी निलेश जैन ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि कल सुबह करीब 8:30 बजे अपने पैतृक पेट्रोल पंप पर गए थे. उनकी पत्नी अनामिका जैन शाम को करीब 7:00 बजे विद्यालय से घर लौटी थीं.
धक्का देकर खोला खोला गया दरवाजा
जब पति शाम को करीब 7:30 बजे घर पहुंचे, तो अंदर से दरवाजा बंद था. खटखटाने और आवाज लगाने पर भी दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया. सभी ने मिलकर दरवाजा धक्का देकर खोला तो कुंडी टूट गई. अंदर जाने पर अनामिका जैन कमरे में बेसुध अवस्था में पड़ी हुई थीं.
परिजन उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया. इधर पुलिस ने आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है. वही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पढ़ें डूंगरपुर की एक और खबर
युवक पर 6 बदमाशों का हमला, धारदार हथियार से किया घायल
डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के गैंजी गांव में बीती रात एक युवक पर छह बदमाशों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बदमाशों ने पहले युवक के साथ मारपीट की, फिर शराब की बोतल और धारदार हथियार से वार कर मौके से फरार हो गए. घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है.
मामले के अनुसार गैंजी घाटा निवासी विवेक पुत्र तुलसीराम डैंडोर बीती रात बाइक से घर लौट रहा था. इस दौरान गेंजी गांव के पास पहुंचते ही दो बाइकों पर सवार होकर आए छह युवकों ने उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी.
इसी दौरान एक हमलावर ने विवेक के सिर पर शराब की बोतल दे मारी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा. इसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए.
वारदात की सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलने पर गैंजी चौकी पुलिस और परिजन भी अस्पताल पहुंचे. चिकित्सकों के अनुसार हमले में विवेक के मुंह और सीने पर गंभीर चोटें आईं और 20 से अधिक टांके लगाए गए हैं. इधर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Dungarpur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!