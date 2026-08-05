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डूंगरपुर में सरकारी टीचर की संदिग्ध मौत, बंद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

Dungarpur News: डूंगरपुर के आजाद नगर में एक सरकारी अध्यापिका की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पति के घर पहुंचने पर दरवाजा अंदर से बंद मिला. दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर शिक्षिका बेसुध मिलीं. अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 05, 2026, 01:06 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 01:06 PM IST
डूंगरपुर में सरकारी टीचर की संदिग्ध मौत, बंद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: मृतका सरकारी अध्यापिका.

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद नगर में एक सरकारी अध्यापिका की घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है. मृतका सरकारी में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

डूंगरपुर जिले के एएसआई विपिन जोशी ने बताया कि आजाद नगर निवासी निलेश जैन ने रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट में बताया कि कल सुबह करीब 8:30 बजे अपने पैतृक पेट्रोल पंप पर गए थे. उनकी पत्नी अनामिका जैन शाम को करीब 7:00 बजे विद्यालय से घर लौटी थीं.

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धक्का देकर खोला खोला गया दरवाजा
जब पति शाम को करीब 7:30 बजे घर पहुंचे, तो अंदर से दरवाजा बंद था. खटखटाने और आवाज लगाने पर भी दरवाजा नहीं खुला. इसके बाद उन्होंने पड़ोसियों को बुलाया. सभी ने मिलकर दरवाजा धक्का देकर खोला तो कुंडी टूट गई. अंदर जाने पर अनामिका जैन कमरे में बेसुध अवस्था में पड़ी हुई थीं.

परिजन उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया. इधर पुलिस ने आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया है. वही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें डूंगरपुर की एक और खबर
युवक पर 6 बदमाशों का हमला, धारदार हथियार से किया घायल
डूंगरपुर जिले के चौरासी थाना क्षेत्र के गैंजी गांव में बीती रात एक युवक पर छह बदमाशों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. बदमाशों ने पहले युवक के साथ मारपीट की, फिर शराब की बोतल और धारदार हथियार से वार कर मौके से फरार हो गए. घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है.

मामले के अनुसार गैंजी घाटा निवासी विवेक पुत्र तुलसीराम डैंडोर बीती रात बाइक से घर लौट रहा था. इस दौरान गेंजी गांव के पास पहुंचते ही दो बाइकों पर सवार होकर आए छह युवकों ने उसे रोक लिया और मारपीट शुरू कर दी.


इसी दौरान एक हमलावर ने विवेक के सिर पर शराब की बोतल दे मारी, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा. इसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए.

वारदात की सूचना पर 108 एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया. सूचना मिलने पर गैंजी चौकी पुलिस और परिजन भी अस्पताल पहुंचे. चिकित्सकों के अनुसार हमले में विवेक के मुंह और सीने पर गंभीर चोटें आईं और 20 से अधिक टांके लगाए गए हैं. इधर पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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