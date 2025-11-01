Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Dungarpur News: जर्जर भवनों के सुधरेंगे हालात, सरकार ने 17 करोड़ से अधिक का बजट किया स्वीकृत

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में 2025 मानसून की बाढ़ और अतिवृष्टि से बुरी तरह प्रभावित सरकारी भवनों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 17 करोड़ 5 लाख रुपये का बजट मंजूर किया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 01, 2025, 02:06 PM IST | Updated: Nov 01, 2025, 02:06 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने भाई का काट दिया था सिर!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? वो मुगल बादशाह जिसने अपने भाई का काट दिया था सिर!

क्रेन पर बैठी बहन तो हाथी पर भाई, वीडियो हुआ वायरल! राजस्थान का ये मायरा बना चर्चा का विषय
10 Photos
jodhpur News

क्रेन पर बैठी बहन तो हाथी पर भाई, वीडियो हुआ वायरल! राजस्थान का ये मायरा बना चर्चा का विषय

ठंड में खाई जाने वाली पारंपरिक राजस्थानी डिशेज, शरीर रखती गर्म, सेहत होती चकाचक!
8 Photos
Winter Food of Rajasthan

ठंड में खाई जाने वाली पारंपरिक राजस्थानी डिशेज, शरीर रखती गर्म, सेहत होती चकाचक!

जोधपुर का वो बाजार जिसके आगे फीकी है दिल्ली की हाट मार्केट!
8 Photos
Travel and Tourism Fair

जोधपुर का वो बाजार जिसके आगे फीकी है दिल्ली की हाट मार्केट!

Dungarpur News: जर्जर भवनों के सुधरेंगे हालात, सरकार ने 17 करोड़ से अधिक का बजट किया स्वीकृत

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए सरकारी भवनों के हालात जल्द सुधरेंगे . राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इन क्षतिग्रस्त भवनों के लिए 17 करोड़ 5 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है . जिला प्रशासन की ओर से जल्द इनके टेंडर लगाते हुए कार्यो को पूर्ण करवाया जायेगा.

डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि डूंगरपुर मानसून के दौरान अतिवृष्टि से कई सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचा था . जिसके बाद विभाग की ओर से इन भवनों के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव तैयार करवाकर आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे गए थे.

राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है . जिसके लिए सरकार ने 17 करोड़ 5 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति दी है . कलेक्टर ने बताया कि सडको की मरम्मत के लिए 10 करोड़ 34 लाख 21 हजार का बजट स्वीकृत किया है .

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वही इसके साथ ही स्कूलों के लिए 4 करोड़ 42 लाख रूपये, स्वास्थ्य भवनों के लिए 10 लाख, आंगनबड़ी भवनों के लिए 2 करोड़ और पंचायत व सामुदायिक भवनों के लिए 19 लाख 50 हजार का बजट स्वीकृत किया है . कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही इन कार्यो के लिए टेंडर लगाए जायेंगे और कार्यो को पूर्ण करवाया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news