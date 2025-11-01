Dungarpur News: जर्जर भवनों के सुधरेंगे हालात, सरकार ने 17 करोड़ से अधिक का बजट किया स्वीकृत

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले में मानसून वर्ष 2025 में बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए सरकारी भवनों के हालात जल्द सुधरेंगे . राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने इन क्षतिग्रस्त भवनों के लिए 17 करोड़ 5 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है . जिला प्रशासन की ओर से जल्द इनके टेंडर लगाते हुए कार्यो को पूर्ण करवाया जायेगा.

डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि डूंगरपुर मानसून के दौरान अतिवृष्टि से कई सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचा था . जिसके बाद विभाग की ओर से इन भवनों के जीर्णोद्धार के लिए प्रस्ताव तैयार करवाकर आपदा प्रबंधन विभाग को भेजे गए थे.

राज्य सरकार ने इन प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दे दी है . जिसके लिए सरकार ने 17 करोड़ 5 लाख रुपए के बजट की स्वीकृति दी है . कलेक्टर ने बताया कि सडको की मरम्मत के लिए 10 करोड़ 34 लाख 21 हजार का बजट स्वीकृत किया है .

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वही इसके साथ ही स्कूलों के लिए 4 करोड़ 42 लाख रूपये, स्वास्थ्य भवनों के लिए 10 लाख, आंगनबड़ी भवनों के लिए 2 करोड़ और पंचायत व सामुदायिक भवनों के लिए 19 लाख 50 हजार का बजट स्वीकृत किया है . कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बताया कि जल्द ही इन कार्यो के लिए टेंडर लगाए जायेंगे और कार्यो को पूर्ण करवाया जाएगा.