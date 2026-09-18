/डूंगरपुर में आसमानी आफत: 6 घंटे में 8 इंच मूसलाधार बारिश से लबालब हुए बांध, मारगिया डेम पर चली चादर

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Dungarpur News : डूंगरपुर जिले में गुरुवार शुरु हुआ बरसात का दौर शुक्रवार, सुबह तक जारी है. आसपुर और सोन कमला आम्बा बांध क्षेत्र में 8 इंच बरसात हुई. रातभर झमाझम बारिश से कई जगहों पर जलभराव हो गया. सड़कों पर दरिया की तरह पानी बहने लगा. मारगिया डेम पर डेढ़ इंच तक पानी की चादर चल रही है. जिले के दूसरे छोटे बड़े बांध तालाबो में भी पानी की आवक बढ़ी है.
डूंगरपुर में आज सुबह दिन खुलने के बाद भी हल्की ओर रिमझिम बरसात का दौर चल रहा है. आसमान में घनघोर काले बादल छाए हुए है .वही गेजी सीएचसी के सामने रपट पर पानी बहने से वहां खड़ी एंबुलेस को भी हटाना पड़ा. एंबुलेंस वहां पर फंसते हुए भी दिखाई दे रही है.
येलो अलर्ट जारी
मौसम विभाग की ओर से आज शुक्रवार को डूंगरपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. ऐसे में दिनभर अच्छी बरसात का अनुमान है. पुराने शहर की सड़कों पर नदी की तरह पानी बहा. गांवों में खेतो में पानी भर गया. वही जिले के प्रमुख पर्यटन केंद्र मारगिया बांध ओवरफ्लो हो गया जहां पर करीब डेढ़ इंच की चादर चल रही है. वही वारडोल का नाका, गजपुर, वात्रक तालाब पर भी पानी की आवक हुई है.
आसपुर क्षेत्र में 6 घंटे में 8 इंच बरसात
आसपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा 8 इंच बरसात रिकॉर्ड की गई है. आसपुर- सोमकमला आम्बा बांध क्षेत्र में 8 -8 इंच बरसात हुई है. वही गणेशपुर में 5 इंच, डूंगरपुर शहर में सवा 4 इंच, देवल, वेंजा में 90 एमएम, कनबा में 87 एमएम, सागवाड़ा में 74 एमएम, धंबोला में 42 एमएम, गलियाकोट में 51 एमएम, निठाउवा ओर साबला में 90 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई है.
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