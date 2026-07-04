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डेढ़ घंटे की बारिश ने डूंगरपुर को बना दिया दरिया! 3 फीट पानी में बहने लगी स्कूटी और बाइक

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर में शुक्रवार रात करीब डेढ़ घंटे की मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन गईं. कई इलाकों में 2 से 3 फीट पानी बहा, स्कूटी और बाइक तेज बहाव में फंस गईं. मौसम विभाग ने जिले के लिए अगले एक सप्ताह तक ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: Jul 04, 2026, 12:55 PM|Updated: Jul 04, 2026, 12:55 PM
डेढ़ घंटे की बारिश ने डूंगरपुर को बना दिया दरिया! 3 फीट पानी में बहने लगी स्कूटी और बाइक
Image Credit: मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कें दरिया बनीं.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Dungarpur News: राजस्थान में मानसून सक्रिय होने के बाद डूंगरपुर जिले में लगातार तीसरे दिन भी बारिश का दौर जारी है. शुक्रवार रात डूंगरपुर शहर सहित जिले के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई. करीब डेढ़ घंटे तक हुई तेज बारिश के दौरान शहर में लगभग ढाई इंच वर्षा रिकॉर्ड की गई, जिससे कई सड़कों पर जलभराव हो गया और पुराने शहर के कई हिस्से नदी जैसे नजर आने लगे.

पुराने शहर की सड़कें बनीं दरिया, तेज बहाव में फंसी स्कूटी और बाइक

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भारी बारिश के कारण मोची बाजार, कानेरा पोल, भोईवाड़ा मोहल्ला और घाटी मोहल्ला सहित कई इलाकों में सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा. भोईवाड़ा मोहल्ले में तेज बहाव के बीच स्कूटी लेकर जा रहे एक व्यक्ति की स्कूटी पानी में फंसकर बहने लगी. मौके पर मौजूद लोगों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं एक घर के बाहर खड़ी बाइक भी तेज बहाव में बहने लगी, जिसे लोगों ने पकड़कर रस्सियों से बांध दिया. ब्रह्मस्थली कॉलोनी में भी एक बाइक मलबे के बीच सड़क किनारे पड़ी मिली. हालांकि यह बाइक किसकी है, इसका पता नहीं चल पाया है.

निचली बस्तियों में हुआ जलभराव

लगातार डेढ़ घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश के बाद शहर की कई निचली कॉलोनियों में पानी भर गया. देर रात तक रुक-रुककर कभी हल्की तो कभी तेज बारिश होती रही. शनिवार सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी रहा. सुबह करीब 6 बजे के बाद बारिश कुछ समय के लिए थमी, लेकिन आसमान में बादल छाए रहने से आगे भी अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है.

जिले के कई इलाकों में भी हुई अच्छी वर्षा

डूंगरपुर शहर के अलावा धंबोला, सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र और देवल सहित जिले के कई हिस्सों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई. लगातार हो रही वर्षा से जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है.

जानिए कहां कितनी हुई बारिश

कंट्रोल रूम के अनुसार शनिवार सुबह 8 बजे तक जिले में औसत 29.11 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई. सबसे अधिक 68 एमएम बारिश डूंगरपुर शहर में दर्ज हुई. इसके अलावा सोम कमला आम्बा बांध क्षेत्र में 42 एमएम, धंबोला में 59 एमएम, सागवाड़ा में 21 एमएम, आसपुर में 22 एमएम, चिखली में 11.5 एमएम, देवल में 30 एमएम, गलियाकोट में 7 एमएम, गणेशपुर में 23 एमएम, कनबा में 35 एमएम, निठाउवा में 3 एमएम, साबला में 32 एमएम और वेजा में 25 एमएम वर्षा रिकॉर्ड की गई.

मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने डूंगरपुर सहित दक्षिणी राजस्थान के कई जिलों के लिए अगले एक सप्ताह तक बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. शनिवार के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. वहीं 5 जुलाई के लिए येलो अलर्ट और 6 व 7 जुलाई के लिए फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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