Dungarpur: हिस्ट्रीशीटर की हत्या का मामला, सीमलवाड़ा उप प्रधान का पति और उसके बेटे गिरफ्तार

Dungarpur News:  राजस्थान के डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या के मामले में सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति और उसके बेटे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. 

Published: Nov 05, 2025, 04:15 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 04:15 PM IST

Dungarpur: हिस्ट्रीशीटर की हत्या का मामला, सीमलवाड़ा उप प्रधान का पति और उसके बेटे गिरफ्तार

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले की धम्बोला थाना पुलिस ने लिखीबड़ी गांव में एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या के मामले में फरार चल रहे सीमलवाड़ा उप प्रधान के पति और उसके बेटे सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

वहीं, 2 नाबालिग को डिटेन किया है. आपसी रंजिश के चलते आरोपियों ने हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी थी. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.
डूंगरपुर जिले के धम्बोला थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि 2 नवंबर को लिखीबड़ी निवासी मीनाक्षी ने रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में बताया कि 1 नवंबर को उसके पति भूपत सिंह श्रमिकों को छोड़ने सीमलवाड़ा गए थे. इस दौरान सूचना मिली कि सारोली निवासी जीवराम अहारी, उसका बेटा राजनारायण अहारी सहित अन्य लोग मारपीट कर रहे हैं.

सूचना पर जब वह मौके पर पहुंची तो सड़क किनारे भूपत का शव पड़ा हुआ था. करिश्मा ने बताया कि भूपत सिंह ने जीवराम को 3 लाख रुपये उधार दिए थे लेकिन वह लौटा नहीं रहा था. उसी विवाद के चलते जीवराम ने बेटे और अन्य साथियों के साथ उसकी हत्या कर दी. मृतक की पत्नी की रिपोर्ट पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था.

वहीं, आरोपी फरार हो गए थे. पुलिस ने आरोपियों के संबंधित ठिकानों पर दबिश दी लेकिन कही सुराग नहीं लगा. इधर मुखबिर के जरिए मिली सूचना पर पुलिस ने सफलता हासिल करते हुए सारोली निवासी जीवराम, उसके बेटे राज नारायण और उनके दो साथी बापूलाल व प्रकाश को गिरफ्तार किया.

वहीं, 2 नाबालिग को भी डिटेन किया है. पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हिस्ट्रीशीटर भूपत सिंह की हत्या की थी. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

