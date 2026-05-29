/डूंगरपुर में मरीज को चढ़ाई एक्सपायरी ड्रिप, ड्रग स्टोर में मिलीं खुजली-फंगल की एक्सपायरी दवाएं

Dungarpur Hospital Expiry Medicine Case : डूंगरपुर जिले के मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर के श्रीहरिदेव जोशी जिला अस्पताल में महिला मरीज को एक्सपायरी ड्रिप चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद जांच में कई एक्सपायरी सिरप ओर ट्यूब भी मिली है. खुजली मिटाने वाली सिरप डेढ़ साल पहले एक्सपायरी हो गई है. बावजूद इन दवाइयों को सप्लाय करने वाली दवाइयों के साथ ही रखा गया था. वही गंभीर लापरवाही के बाद अस्पताल प्रशासन ने ड्रिल चढ़ाने वाले यूटीबी नर्सिंगकर्मी की सेवाएं समाप्त कर दी है. जबकि वार्ड इंचार्ज ओर ड्रग हाउस इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए है.

स्टोरी में एक्सपायरी दवाओं का ढेर मिला

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डूंगरपुर अस्पताल के महिला सर्जिकल वार्ड में अपेंडिक्स से पीड़ित महिला अपेक्षा यादव (30) को ऑपरेशन के बाद एक्सपायरी ड्रिप चढ़ा दी गई. पति ने इसकी शिकायत अस्पताल अधीक्षक से की. मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन ने ड्रग स्टोर में मौजूद दवाइयों का स्टॉक चेक किया. इसमें भारी मात्रा में कई एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिली. स्टोर से सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज की करीब 100 से ज्यादा फ्लूड एक्सपायरी मिला है. ये मार्च 2026 में ही एक्सपायरी हो गया था. इसके अलावा लिंगनोकन जेली ट्यूब भी एक्सपायरी मिला है. करीब 200 ट्यूब एक्सायरी मिली है. जिस पर मई 2024 मैन्यूफैक्चरिंग है. जबकि अप्रैल 2026 में ये ट्यूब एक्सपायरी हो गई है. ये ट्यूब फंगल इन्फेक्शन के लिए दी जाती है. इसके अलावा स्टोर में प्रोमेथाजिन सिरप आई पी के भी मिले है. ये सिरप जनवरी 2025 में ही एक्सपायरी हो चुकी है. खुजली मिटाने के लिए दी जाने वाली सिरप की करीब 250 शीशियां मिली है जो एक्सपायर हो चुकी है. ये दवाइयां ड्रग स्टोर में सामान्य दवाइयों के साथ ही रखी गई थी. जबकि ड्रिप वार्डो में सप्लाई कर दिया गया था. इसने ड्रग वियर हाउस से लेकर वार्ड ओर नर्सिंगकर्मियों तक लापरवाही बरती गई. जिस वजह से महिला को एक्सपायरी ड्रिप चढ़ा दी गई.

भाजपा जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी पहुंचे

एक्सप्यारी डेट ड्रिप चढ़ाने का मामला सामने आने के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल, महामंत्री पंकज जैन, बंशीलाल कटारा समेत कई पदाधिकारी अस्पताल पहुंचे. अस्पताल में निवर्तमान पार्षद की पत्नी से मिले. जिसे गलत ड्रिप चढ़ा दी गई थी. उसकी हालचाल जानने के बाद ड्रग स्टोर में भी दवाइयों का स्टॉक देखा. एक्सपायरी दवाइयों को नष्ट करने ओर मरीजों को नहीं देने की बात कही. वही मामले में लापरवाही बरतने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही गई.

ड्रिप चढ़ाने वाले नर्सिंगकर्मी को हटाया, वार्ड इंचार्ज ओर ड्रग इंचार्ज को नोटिस

लापरवाही सामने आने के बाद अस्पताल के उप अधीक्षक डॉ कोस्तुभ सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई की गई है. ड्रिप चढ़ाने वाले यूटीवी नर्सिंगकर्मी किशनलाल रोत की सेवाएं समाप्त कर दी गई है. जबकि वार्ड इंचार्ज मोहम्मद आबिद ओर ड्रग स्टोर इंचार्ज हरिओम उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जवाब आने के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी.