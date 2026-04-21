/डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंगकर्मियों के 110 पद खत्म, नर्सों ने दी आंदोलन की चेतावनी

Dungarpur News: डूंगरपुर के मेडिकल अस्पताल में राज्य सरकार द्वारा नर्सिंगकर्मियों के 110 पद विलोपित किए जाने के विरोध में सोमवार को नर्सिंगकर्मियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान सुबह 8 बजे से 10 बजे तक अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.

राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के बैनर तले नर्सिंगकर्मी सुबह अस्पताल पहुंचते ही आंदोलन पर उतर गए. सभी नर्सिंगकर्मी अस्पताल के पोर्च में एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान नर्सिंगकर्मियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वे लंबे समय से अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का काम कर रहे हैं.

नर्सिंगकर्मियों का कहना है कि मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी है. इसके बावजूद उन्होंने मानव सेवा को सर्वोपरि रखते हुए मरीजों की देखभाल में कोई कमी नहीं आने दी. लेकिन अब सरकार स्थाई नर्सिंगकर्मियों के पद समाप्त कर यूटीबी या संविदा पर भर्ती करने की योजना बना रही है, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल

प्रदर्शन कर रहे नर्सिंगकर्मियों ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि स्थाई कर्मचारियों को हटाकर संविदा कर्मियों से काम करवाना स्वास्थ्य व्यवस्था को कमजोर करने जैसा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी लंबे समय से की जा रही सेवाओं की अनदेखी कर रही है.

कार्य बहिष्कार के कारण अस्पताल में ओपीडी और अन्य सेवाओं पर असर पड़ा, जिससे मरीजों को इलाज के लिए इंतजार करना पड़ा. कई मरीजों को आवश्यक सेवाएं समय पर नहीं मिल सकीं, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ गई.

नर्सेज एसोसिएशन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने विलोपित किए गए 110 पदों को पुनः स्थाई नहीं किया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. फिलहाल यह विरोध प्रदर्शन सरकार और नर्सिंगकर्मियों के बीच बढ़ते टकराव का संकेत दे रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता और मरीजों पर पड़ रहा है.