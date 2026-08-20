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Rajasthan Crime News: हॉस्टल में रह रहे बच्चों और स्टाफ को डराने के लिए उठाया था खौफनाक कदम, ऐसे कबूली वारदात

Dungarpur Crime News: डूंगरपुर के धंबोला थाना क्षेत्र में चित्रकूट परियोजना हॉस्टल पर पथराव के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर शराब के नशे में हॉस्टल पर पत्थर फेंके थे. पथराव से हॉस्टल की टीन और जालियों को नुकसान पहुंचा था. घटना के बाद आरोपी करीब दो दिन तक छिपा रहा और फिर अहमदाबाद चला गया था.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published:Aug 20, 2026, 01:39 PM IST | Updated:Aug 20, 2026, 01:39 PM IST
Rajasthan Crime News: हॉस्टल में रह रहे बच्चों और स्टाफ को डराने के लिए उठाया था खौफनाक कदम, ऐसे कबूली वारदात
Image Credit: Dungarpur Crime News

डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के गैलन गांव में चित्रकूट परियोजना हॉस्टल पर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने जमीन विवाद को लेकर हॉस्टल पर पत्थर फेंकने की बात कबूल की है. पुलिस के मुताबिक, वारदात के समय आरोपी शराब के नशे में था. पथराव के कारण हॉस्टल भवन की टीन में छेद हो गए और जालियों को भी नुकसान पहुंचा. घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी और कर्मचारी काफी डर गए थे.


रात में अचानक होने लगा पथराव
धंबोला थानाधिकारी चन्द्रशेखर किलानिया के अनुसार, हॉस्टल प्रमुख अंबालाल गमेती ने 13 अगस्त को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि चित्रकूट परियोजना गैलन गांव के धोदरा क्षेत्र में चल रही है. यहां हॉस्टल में 10 विद्यार्थी और परियोजना से जुड़े 4 कर्मचारी रहते हैं. बताया गया कि 12 अगस्त की रात कुछ अज्ञात लोगों ने हॉस्टल के पीछे से गाली-गलौज करते हुए अचानक तेज पत्थरबाजी शुरू कर दी. पथराव इतना तेज था कि हॉस्टल भवन की टीन और खिड़कियों पर लगी जालियों को नुकसान पहुंचा.

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उस समय एक कर्मचारी भवन के बाहर सो रहा था. पत्थर गिरने की आवाज और हमले से घबराकर वह तुरंत हॉस्टल के अंदर भागा और दरवाजा बंद कर लिया. आरोप है कि हमलावरों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश भी की. इससे हॉस्टल में रह रहे बच्चों और कर्मचारियों में डर का माहौल बन गया.

पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया आरोपी
घटना की गंभीरता को देखते हुए धंबोला थाना पुलिस ने टीम बनाई. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की और संदिग्ध लोगों पर नजर रखी गई. जांच के दौरान पुलिस को गैलन गांव निवासी दिनेश पुत्र हकरा कटारा पर शक हुआ. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ में दिनेश ने कथित तौर पर 12 अगस्त की रात हॉस्टल के पीछे से पथराव करने की बात स्वीकार की. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने बताया कि वह जमीन से जुड़े विवाद को लेकर नाराज था और घटना के समय शराब के नशे में था.


15 बीघा जमीन को लेकर था विवाद
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि चित्रकूट धाम परियोजना करीब 15 बीघा जमीन पर बनाई जा रही है. इस जमीन की एक तरफ राजेंद्र पाटीदार की जमीन है, जबकि दूसरी तरफ जंगलात की जमीन और तीसरी तरफ सविता पत्नी हकरा कटारा की जमीन बताई गई है. परियोजना के निर्माण के दौरान जमीन को लेकर विवाद हुआ था. बाद में ग्रामीणों ने बीच-बचाव किया और करीब डेढ़ से दो बीघा जमीन छोड़कर रास्ता भी दिया गया. इसके बाद संस्था की ओर से बाकी जमीन पर बाउंड्रीवॉल बनाने की तैयारी शुरू की गई. इसके लिए जेसीबी से सफाई कराई गई और पौधारोपण के लिए गड्ढे खुदवाए गए.

बाउंड्री शुरू होने से नाराज था आरोपी
पुलिस के अनुसार, बाउंड्रीवॉल का काम शुरू होने से आरोपी नाराज था. बताया जा रहा है कि उसे इस बात की चिंता थी कि बाउंड्री बनने के बाद पशुओं के चारे की व्यवस्था प्रभावित होगी. इसी नाराजगी के चलते उसने कथित तौर पर शराब के नशे में हॉस्टल के पीछे से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बच्चों और हॉस्टल स्टाफ में डर पैदा करने के इरादे से यह वारदात की थी. हालांकि, मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है.


वारदात के बाद अहमदाबाद चला गया था
पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी करीब दो दिन तक अपनी मौजूदगी छिपाकर रहा. इसके बाद मौका देखकर वह अहमदाबाद चला गया था. पुलिस ने जांच और पूछताछ के आधार पर उसे पकड़ा और अब मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल पुलिस जमीन विवाद, पथराव और हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों व कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. घटना के बाद हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि पथराव के दौरान बाहर सो रहा कर्मचारी जान बचाने के लिए अंदर भागने को मजबूर हो गया था.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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