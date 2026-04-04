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डूंगरपुर में डिजिटल डाकुओं का अड्डा ध्वस्त, ऑपरेशन म्यूल हंटर की बड़ी कार्रवाई, 12 साइबर ठग गिरफ्तार

Rajasthan News: डूंगरपुर में ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत पुलिस ने सोम कमला आम्बा डैम के टापू पर छापा मारकर 12 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया. आरोपी फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देशभर में ठगी कर रहे थे. थार कार, 50 फर्जी सिम और मोबाइल बरामद.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Apr 04, 2026, 01:19 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 01:19 PM IST

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डूंगरपुर में डिजिटल डाकुओं का अड्डा ध्वस्त, ऑपरेशन म्यूल हंटर की बड़ी कार्रवाई, 12 साइबर ठग गिरफ्तार

Dungarpur Cyber Crime: राजस्थान में साइबर अपराधियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत डूंगरपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है . पुलिस की संयुक्त टीम ने सोम कमला आम्बा डैम के बीच एक सुनसान टापू पर छापा मारकर देशभर में ठगी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है .

फिल्मी अंदाज में दबिश

टापू पर चल रहा था ठगी का कंट्रोल रूम साइबर सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि आसपुर थाना क्षेत्र के डैम के पेटे में बने एक टापू पर कुछ युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त हैं . इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया.बता दें कि डूंगरपुर एसपी के निर्देश पर डीएसटी, आसपुर और दोवडा थाने की टीमों ने नावों और निजी वाहनों के जरिए टापू को चारों तरफ से घेर लिया. पुलिस जब टापू पर पहुंची, तो वहां बबूल के पेड़ों के नीचे बैठकर युवक मोबाइल के जरिए लोगों को ठग रहे थे . मौके से 12 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया और एक बाल अपचारी को डिटेन किया गया .

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ठगी का तरीका
एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर अश्लील जालपूछताछ में इन डिजिटल डाकुओं ने अपने काम करने के तरीके (Modus Operandi) का खुलासा किया है. ये आरोपी लोकेंटो, ओक्ल्युट और स्डुको जैसी वेबसाइट्स पर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के विज्ञापन डालते थे . व्हाट्सएप, टेलीग्राम और फेसबुक के जरिए लोगों को लड़कियों के अश्लील फोटो भेजकर झांसे में लिया जाता था . एडवांस बुकिंग और अन्य शुल्कों के नाम पर फर्जी बैंक खातों में लाखों-करोड़ों रुपए ऐंठे जाते थे, जिनका उपयोग ये अपने शौक पूरे करने के लिए करते थे .

बरामदगी

थार कार और फर्जी सिम कार्ड का जखीरापुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल होने वाला भारी सामान बरामद किया है. जिसमें एक लग्जरी थार कार, 25 स्मार्ट फोन, 50 फर्जी सिम कार्ड और 2 डेबिट कार्ड, मौके से 10 हजार रुपए भी जब्त किए गए हैं.

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