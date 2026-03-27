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जंगल की आग ने मचाया हड़कंप, 5 घंटे बाद काबू पाई, वाटर आरओ प्लांट जलकर हुआ खाक

Dungarpur Forest Fire: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में वार्ड नंबर 35, गिवो का वेरा स्थित जंगल में बुधवार दोपहर को भीषण आग लग गई. आग की लपटें तेजी से पास की बस्ती की ओर बढ़ने लगीं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByAkhilesh kumar sharma
Published:Mar 27, 2026, 08:18 AM IST | Updated:Mar 27, 2026, 08:18 AM IST

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जंगल की आग ने मचाया हड़कंप, 5 घंटे बाद काबू पाई, वाटर आरओ प्लांट जलकर हुआ खाक

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर को जंगल में अचानक भीषण आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज और विकराल थीं कि वे पास स्थित बस्ती की ओर तेजी से बढ़ने लगीं, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी हड़कंप मच गया.


5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू
सागवाड़ा नगरपालिका की दमकल टीम को सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंच गई. फायर ऑफिसर निलेश पाटीदार के नेतृत्व में दमकल कर्मियों ने अपनी जान पर खेलकर आग बुझाने का मोर्चा संभाला. दो दमकल वाहनों ने लगातार 4-4 फेरे लगाकर पानी का छिड़काव किया. लगभग 5 घंटे की लगातार और कड़ी मशक्कत के बाद टीम आग पर पूर्ण रूप से काबू पाने में सफल रही.

वाटर आरओ प्लांट जलकर हुआ खाक
हालांकि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस दौरान जंगल के पास स्थित एक वाटर आरओ प्लांट पूरी तरह आग की चपेट में आ गया और जलकर राख हो गया. इस प्लांट के जलने से काफी आर्थिक नुकसान हुआ है.


बड़ी तबाही टली, स्थानीय लोगों ने ली राहत की सांस
दमकल विभाग की मुस्तैदी और त्वरित कार्रवाई के कारण आग को रिहायशी इलाके और घरों तक पहुंचने से रोक लिया गया. अगर दमकल टीम समय पर नहीं पहुंचती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था. आग बुझने के बाद स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली और दमकल कर्मियों की सराहना की.


इन लोगों ने संभाला मोर्चा
आग बुझाने की कार्रवाई का नेतृत्व फायर ऑफिसर निलेश पाटीदार ने किया. टीम में अक्षय, भरत, शांति, वाहन चालक नरेश, राजेंद्र और मनोहर शामिल थे. रेस्क्यू कार्य के दौरान पार्षद गटा भाई और स्थानीय निवासियों ने भी दमकल टीम का भरपूर सहयोग किया. पुलिस और प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. फिलहाल आग की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग शुष्क वन क्षेत्र में लगी पत्तियों और झाड़ियों में फैली हो सकती है.

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