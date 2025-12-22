Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

डूंगरपुर में खौफनाक चाकूबाजी, युवक पर ताबड़तोड़ 3 वार, बचाने आए दोस्त की भी कटी अंगुलियां

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर के सरोदा में बाइक सवार बदमाशों ने चिरायु पंचाल पर चाकू से ताबड़तोड़ तीन वार किए. बीच-बचाव में आए दोस्त की भी अंगुलियां कट गईं. गंभीर घायल चिरायु को अहमदाबाद रेफर किया गया है. पुलिस फरार हमलावरों की तलाश में जुटी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Akhilesh kumar sharma
Published: Dec 22, 2025, 01:17 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 01:17 PM IST

Trending Photos

नववर्ष पर खाटूधाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 5-6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान
7 Photos
khatu shyam ji

नववर्ष पर खाटूधाम में उमड़ेगा आस्था का सैलाब, 5-6 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का है अनुमान

क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?
8 Photos
bhabhi

क्या आप जानते हैं राजस्थान में भाभी अपने देवर को क्या पुकारती हैं?

CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त की तारीख फाइनल, इस दिन खाते में आएंगे ₹1000
7 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

CM किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त की तारीख फाइनल, इस दिन खाते में आएंगे ₹1000

राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, सुबह-शाम सर्द हवाओं से लोगों की छूट रही धूजणी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी, सुबह-शाम सर्द हवाओं से लोगों की छूट रही धूजणी!

डूंगरपुर में खौफनाक चाकूबाजी, युवक पर ताबड़तोड़ 3 वार, बचाने आए दोस्त की भी कटी अंगुलियां

Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र में रविवार रात आपसी रंजिश या अज्ञात कारणों के चलते चाकूबाजी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक को रोककर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

बीच सड़क पर हमला और चीख-पुकार
घटना सरोदा गांव के नीलकंठ मोड़ के पास की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरोदा निवासी चिरायु पंचाल और उसका दोस्त नकुल सेवक रात के समय अपने खेतों से काम निपटाकर बाइक पर घर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में उनकी बाइक को ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया.

सीने और पेट पर किए ताबड़तोड़ वार
बाइक रुकते ही बदमाशों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते चाकू निकालकर हमला कर दिया. बदमाशों ने चिरायु पर एक के बाद एक तीन वार किए, जिसमें दो घाव सीने पर और एक पेट पर लगा. जब दोस्त नकुल उसे बचाने आगे आया, तो हमलावरों ने उस पर भी वार किया, जिससे नकुल के हाथ की अंगुलियां कट गईं. वारदात को अंजाम देने के बाद लहूलुहान चिरायु को तड़पता छोड़ बदमाश मौके से फरार हो गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

गंभीर हालत में अहमदाबाद रेफर
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सागवाड़ा अस्पताल पहुँचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिरायु की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे उच्च स्तरीय इलाज के लिए गुजरात (अहमदाबाद) रेफर कर दिया है. परिजनों के अनुसार चिरायु की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

पुलिस जांच
इस अचानक हुए हमले से गांव में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में पुलिस गश्त को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है. घायल के रिश्तेदार भगवतीलाल पंचाल ने बताया कि हमलावरों का मकसद जान से मारना ही लग रहा था. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन थे और इस जानलेवा हमले के पीछे का मुख्य कारण क्या था. सरोदा पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Dungarpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news