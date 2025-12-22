डूंगरपुर में खौफनाक चाकूबाजी, युवक पर ताबड़तोड़ 3 वार, बचाने आए दोस्त की भी कटी अंगुलियां

Rajasthan Crime News: डूंगरपुर के सरोदा में बाइक सवार बदमाशों ने चिरायु पंचाल पर चाकू से ताबड़तोड़ तीन वार किए. बीच-बचाव में आए दोस्त की भी अंगुलियां कट गईं. गंभीर घायल चिरायु को अहमदाबाद रेफर किया गया है. पुलिस फरार हमलावरों की तलाश में जुटी है.
Dungarpur News: डूंगरपुर जिले के सरोदा थाना क्षेत्र में रविवार रात आपसी रंजिश या अज्ञात कारणों के चलते चाकूबाजी की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक को रोककर उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.
बीच सड़क पर हमला और चीख-पुकार
घटना सरोदा गांव के नीलकंठ मोड़ के पास की है. प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरोदा निवासी चिरायु पंचाल और उसका दोस्त नकुल सेवक रात के समय अपने खेतों से काम निपटाकर बाइक पर घर लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए दो बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में उनकी बाइक को ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया.
सीने और पेट पर किए ताबड़तोड़ वार
बाइक रुकते ही बदमाशों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और देखते ही देखते चाकू निकालकर हमला कर दिया. बदमाशों ने चिरायु पर एक के बाद एक तीन वार किए, जिसमें दो घाव सीने पर और एक पेट पर लगा. जब दोस्त नकुल उसे बचाने आगे आया, तो हमलावरों ने उस पर भी वार किया, जिससे नकुल के हाथ की अंगुलियां कट गईं. वारदात को अंजाम देने के बाद लहूलुहान चिरायु को तड़पता छोड़ बदमाश मौके से फरार हो गए.
गंभीर हालत में अहमदाबाद रेफर
घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सागवाड़ा अस्पताल पहुँचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चिरायु की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे उच्च स्तरीय इलाज के लिए गुजरात (अहमदाबाद) रेफर कर दिया है. परिजनों के अनुसार चिरायु की स्थिति गंभीर बनी हुई है.
पुलिस जांच
इस अचानक हुए हमले से गांव में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में पुलिस गश्त को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है. घायल के रिश्तेदार भगवतीलाल पंचाल ने बताया कि हमलावरों का मकसद जान से मारना ही लग रहा था. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमलावर कौन थे और इस जानलेवा हमले के पीछे का मुख्य कारण क्या था. सरोदा पुलिस मामले की जांच कर रही है और फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है.
