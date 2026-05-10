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प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, डूंगरपुर के 36 सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम जारी

Dungarpur News: डूंगरपुर में प्रयोगशाला सहायक परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है. सुबह से ही केंद्रों पर लंबी कतारें लगी हैं. एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की गहन जांच के बाद एंट्री मिली. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने खुद कमान संभाली. नकल रोकने के लिए कड़े पहरे हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byAkhilesh kumar sharma
Published: May 10, 2026, 12:10 PM|Updated: May 10, 2026, 12:10 PM
प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन, डूंगरपुर के 36 सेंटर्स पर कड़ी सुरक्षा के बीच एग्जाम जारी
Image Credit: Dungarpur News

Dungarpur News: राजस्थान के डूंगरपुर जिले में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन, रविवार को सुरक्षा के कड़े पहरे के बीच परीक्षा संपन्न कराई जा रही है. जिले भर के निर्धारित केंद्रों पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ के साथ-साथ प्रशासन की अभूतपूर्व सख्ती देखने को मिली.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम और त्रि-स्तरीय जांच
परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. केंद्रों पर प्रवेश से पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को त्रि-स्तरीय सुरक्षा जांच (Three-tier security check) से गुजरना पड़ा. परीक्षा केंद्र के मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड, मूल फोटो पहचान पत्र और नवीनतम फोटो का गहनता से मिलान किया गया. किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या तकनीकी उपकरण को रोकने के लिए आधुनिक उपकरणों से सघन तलाशी ली गई. सुरक्षा नियमों का पालन इस कदर सख्त था कि महिला परीक्षार्थियों के दुपट्टे और हाथों में पहनी गई चूड़ियां तक उतरवा ली गईं. अभ्यर्थियों को पूरी तरह से जांच प्रक्रिया संतुष्ट होने के बाद ही केंद्र के भीतर जाने की अनुमति दी गई.

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दो पारियों में परीक्षा का आयोजन
जिले में कुल 36 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां रविवार को दो अलग-अलग पारियों में परीक्षा का शेड्यूल तय किया गया है-
प्रथम पारी: सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक.
द्वितीय पारी: दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक.


जांच प्रक्रिया में लगने वाले समय को देखते हुए परीक्षार्थियों का प्रवेश निर्धारित समय से काफी पहले शुरू कर दिया गया था, ताकि परीक्षा शुरू होने तक सभी अभ्यर्थी सुचारू रूप से अपनी सीट पर बैठ सकें.

प्रशासनिक सतर्कता और व्यवस्थाएं
परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की नकल, डमी कैंडिडेट या अनुचित गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा. सभी 36 केंद्रों के बाहर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, जिसने न केवल सुरक्षा संभाली बल्कि केंद्रों के बाहर यातायात व्यवस्था को भी सुचारू बनाए रखा. जिला प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया और वहां चल रही जांच प्रक्रिया व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया.

इस भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा गया और सुबह से ही केंद्रों के बाहर लंबी कतारें नजर आईं. प्रशासन की इस मुस्तैदी का मुख्य उद्देश्य एक पारदर्शी और नकल विहीन परीक्षा का सफल आयोजन सुनिश्चित करना है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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